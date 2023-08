Terminy wysyłki faktur do KSeF w przypadku awarii

Jakie terminy wysyłki faktur do Krajowego Systemu e-Faktur obowiązują w przypadku awarii po stronie Systemu lub po stronie podatnika?

Kiedy trzeba wysłać fakturę do KSeF w przypadku awarii?

Na wypadek awarii przewidziano w KSeF trzy terminy dostarczenia faktur.



1) Pierwszy dotyczy awarii samego KSeF (systemu krajowego) – w takim przypadku podatnik ma 7 dni na przesłanie wystawionej faktury do KSeF.



2) W przypadku niedostępności KSeF podatnik ma 1 dzień roboczy po ustąpieniu tej niedostępności na przesłanie faktury do KSeF.



3) A gdy problem techniczny wystąpił po stronie podatnika, to podatnik ma również tylko 1 dzień roboczy na wysłanie tej faktury do KSeF.

Warto też dodać, że – jak informuje Ministerstwo Finansów:

W czasie niedostępności KSeF nie będzie możliwości korzystania z systemu. Zatem faktury będą mogły być wystawiane wyłącznie w czasie dostępności systemu. W przypadku, gdy data wystawienia zawarta w fakturze (pole P_1) będzie inna niż data przesłania do systemu, fakturę uznaje się za wystawioną w momencie jej przesłania zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. art. 106ne ustawy o VAT, Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra komunikaty dotyczące niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur.



W tym celu na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.gov.pl/web/kas/krajowy-system-e-faktur opublikowano zakładkę „Komunikaty” gdzie publikowane są informacje dotyczące między innymi niedostępności systemu.



W okresie dobrowolnego stosowania KSeF (przed 1 lipca 2024 r.) fakturę można wystawić na dotychczasowych zasadach poza systemem.

