KSeF: Faktura dla osoby prywatnej nieposiadającej NIP

W sytuacji, kiedy będziemy już mieli obowiązkowy KSeF, gdzie każda faktura powinna być wystawiona za pośrednictwem KSeF-u, możemy mieć sytuację kiedy będziemy chcieli wystawić tzw. fakturę konsumencką, co w takiej sytuacji?

B2C, czyli jak wystawić fakturę konsumencką za pomocą KSeF

Należy pamiętać, że takie faktury wystawione dla osób prywatnych (nazywa się je fakturami konsumenckimi, B2C) powinny być wystawiane tak jak dzisiaj, czyli papierowo lub cyfrowo.

Z wypowiedzi Ministerstwa Finansów wynika, że takie faktury dla osoby prywatnej, nawet formalnie nie powinny przechodzić przez KSeF, co oczywiście nie jest poprawne, bo zarówno KSeF pozwoli taką fakturę wystawić i będzie taka możliwość istniała. System nie odrzuci takiej faktury. Poza tym MF, czy nawet polski ustawodawca nie ma takiej opcji, żeby zabronić wystawienia w taki sposób faktury, faktury KSeF-owej, jeżeli jest to standardowa procedura wystawiana faktur. Co do zasady, tak jak dzisiaj będzie można wystawić fakturę konsumencką za pomocą KSeF-u, a później zwizualizować ją do pożądanego formatu i wysłać ją do swojego klienta.