Dobrowolny KSeF i pierwsza wersja e-Faktury ustrukturyzowanej od 1 stycznia 2022 r.

Działający obecnie jako system dobrowolny Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml, zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1). Ta pierwsza wersja struktury logicznej e-Faktury FA(1), jako elektroniczny wzór dokumentu, została 29 listopada 2021 roku opublikowana w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Struktura logiczna e-Faktury FA(1) obowiązująca od 1 stycznia 2022 roku

Druga wersja e-Faktury ustrukturyzowanej od 1 września 2023 r. Harmonogram wdrażania

23 maja 2023 r. MF i KAS opublikowały wersję roboczą struktury logicznej FA(2) w celu umożliwienia dostosowania systemów informatycznych do projektowanych zmian.



Ministerstwo Finansów przedstawiło też następujący harmonogram dalszych działań związanych z publikacją struktury logicznej drugiej wersji e-Faktury FA(2):

Czerwiec 2023 - publikacja struktury logicznej na ePUAP,

Lipiec 2023 r. - udostępnienie środowiska testowego dostosowanego do struktury logicznej wraz z dokumentacją,

1 września 2023 r. udostępnienie środowiska produkcyjnego.

Ważne Ministerstwo Finansów planuje, że od 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpi obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1). Oznacza to, że struktura logiczna FA(2) zacznie obowiązywać w trakcie fakultatywnego KSeF. Zdaniem ekspertów resortu finansów ma to ułatwić przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 roku.

Jak deklaruje resort finansów, zaktualizowana struktura logiczna FA(2) opracowana została w oparciu o:

opinie przesłane podczas konsultacji podatkowych,

postulaty zgłoszone w trakcie spotkań z organizacjami przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów oraz przez sektor IT.

Robocza wersja struktury logicznej e-Faktury FA(2) - gdzie jest opublikowana

Robocza wersja struktury logicznej FA(2) udostępnona została na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur oraz na stronie Portalu podatkowego w zakładce Struktury dokumentów XML . Dodatkowo na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce Pliki do pobrania KSeF zamieszczono zmiany w strukturze logicznej FA(2) w porównaniu do FA(1).

Struktura​_logiczna​_FA(2)​_wersja​_robocza.xsd

Dokumentacja​_struktury​_roboczej​_FA(2).pdf

Zmiany w roboczej FA(2) w porównaniu do FA(2) przekazanej 1 grudnia 2022 r. do konsultacji.pdf

Zmiany w FA(2) przekazanej 1 grudnia 2022 r. do konsultacji w porównaniu do FA(1) (PDF, 505 kB)

Aktualizacja API Krajowego Systemu e-Faktur i Aplikacji Podatnika KSeF na środowisku produkcyjnym

MF i KAS poinformowały też, że 25 maja 2023 roku w godzinach 13:00 – 14:00 zaplanowano aktualizację API Krajowego Systemu e-Faktur i Aplikacji Podatnika KSeF na środowisku produkcyjnym. Może to spowodować chwilowe utrudnienia w dostępie do środowiska w tym czasie.

Obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 r.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (w tym np. Ordynacji podatkowej, Prawa celnego, ustawy o KAS), który ma na celu wdrożenie obowiązkowego systemu e-fakturowania w Polsce przy użyciu Krajowy System e-Faktur (KSeF) - od 17 maja 2023 r. jest w Sejmie RP i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.



Ta nowelizacja ma co do zasady wejść w życie 1 lipca 2024 r., wprowadzając od tego dnia obowiązek wystawiania e-faktur ustrukturyzowanych w KSeF. Natomiast do końca 2024 roku:

- podatnicy nierozliczający się z VAT będą mogli wystawiać faktury inne niż ustrukturyzowane,

- będzie można wystawiać faktury z kas rejestrujących oraz faktury uproszczone poza KSeF, w tym paragony z NIP do kwoty 450 zł;

- wyłączona będzie odpowiedzialność karnoskarbowa za błędy w realizacji obowiązków w zakresie KSeF.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - przebieg procedury legislacyjnej w Sejmie.