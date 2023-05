PIT za 2022 rok można złożyć tylko do 2 maja. Od 3 do 10 maja automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT

Ministerstwo Finansów przypomina, że zeznania podatkowe PIT za 2022 r. trzeba złożyć do 2 maja 2023 r. Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w formie papierowej. Najprostszą formą rozliczenia podatku jest usługa Twój e-PIT. Podatnicy złożyli już w ten sposób ponad 6,5 mln deklaracji. Do 2 maja można zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze. Potem Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Osoby rozliczające się przez internet szybciej otrzymują zwrot podatku.