Czy wprowadzenie KSeF zniesie obowiązek wysyłania JPK?

KSeF, a JPK, czy podatnik będzie zwolniony z obowiązku wysyłania JPK? Odpowiedź jest prosta! JPK VAT-owski i KSeF odpowiadają za co innego. JPK to jest deklaracja i ewidencja podatnika. Natomiast KSeF to jest faktura VAT – wystawiona, otrzymana.

Obowiązek wysyłania JPK nie zostanie zniesiony po wprowadzeniu KSeF. Być może po wdrożeniu KSeF-u pojawi się taka opcja do JPK VAT-owskiego żeby zamiast numeru faktury będzie konieczność wpisania numeru KSeF tej faktury, a być może będzie to dodatkowa informacja: numer KSeF. Konieczność wysyłania JPK VAT-owskiego będzie i to się nie zmieni, bo to wystawiający fakturę decyduje, czy ta faktura rodzi obowiązek podatkowy dzisiaj, czy w przyszłym miesiącu, w JPK to jest wykazane. Podatnik może wystawić fakturę, która rodzi obowiązek dzisiaj lub w przyszłym miesiącu, z faktury tego nikt nie odczyta, podatnik musi to zadeklarować w swoim JPK, tym bardziej jeśli są to faktury zakupowe. Podatnik dostanie fakturę zakupową i może zdecydować, że z jakiegoś powodu nie chce odliczyć VAT z tej faktury. Skąd urzędnik skarbowy miałby wiedzieć, czy podatnik chciałby w całości lub części odliczyć VAT z tej faktury? Z KSeF-u się tego w żaden sposób nie dowie, z JPK już tak.