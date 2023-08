Przedawnienie zobowiązania a faktura korygująca. Czy można wystawić?

Ważne Nie, zdaniem organów podatkowych wystawienie faktury korygującej nie jest możliwe po upływie okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Kiedy wystawiamy faktury korygujące

Obowiązek i zasady wystawiania faktur korygujących są określone w przepisach art. 106j ustawy o VAT.



Otóż w przypadku gdy po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść pierwotnej faktury lub zawiera ona błędy, to istnieje możliwość jej poprawienia. Kwestie te reguluje art. 106j ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podatnik wystawia fakturę korygującą, jeżeli po wystawieniu faktury:

• podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,

• dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

• dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty dokonanej przed dostawą towaru/wykonaniem usługi,

• stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Jaki jest termin wystawienia faktury korygującej

Korekta faktury powinna zostać wystawiona w momencie zaistnienia zdarzeń determinujących obowiązek jej sporządzenia. Zazwyczaj stosowna korekta powinna zostać wystawiona jak najszybciej, np. w momencie stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury. Przy czym w przepisach nie wyznaczono granicznego terminu na sporządzenie faktury korygującej. Określając termin, w jakim możliwe jest wystawienie faktury korygującej, należy mieć na uwadze art. 112 ustawy o VAT. W przepisie tym określono, że podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty, w szczególności faktury, związane z tym rozliczaniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.



Natomiast zobowiązanie podatkowe, jak stanowi art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.



Jak widać, z przepisów tych nie wynika, jak długo podatnicy muszą lub mogą wystawiać faktury korygujące. W ocenie autora:

obowiązek wystawiania faktur korygujących istnieje do momentu przedawnienia się zobowiązania podatkowego, którego dotyczy korygowana faktura, po przedawnieniu się zobowiązania podatkowego, którego dotyczy korygowana faktura, faktury korygujące mogą być wystawiane, lecz nie mają wpływu na rozliczenia podatkowe stron (wystawcy oraz odbiorcy faktury korygującej), a więc nie mogą być przez nich rozliczane.

Ważne Z przepisów wynika, że obowiązek wystawiania faktur korygujących istnieje do momentu przedawnienia się zobowiązania podatkowego, którego dotyczy korygowana faktura.

Jakie jest stanowisko organów podatkowych dotyczące możliwości korygowania faktur po pięciu latach

Stanowisko, według którego, korygowanie jest dopuszczalne nawet po okresie przedawnienia, ale nie ma wpływu na rozliczenia podatkowe stron, nie jest akceptowane przez organy podatkowe. Z udzielanych przez nie wyjaśnień wynika bowiem, że upływ przedawnienia zobowiązania podatkowego wyłącza możliwość wystawiania faktur korygujących. Tytułem przykładu można wskazać interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 marca 2014 r. (sygn. IPPP2/443-1395/13-2/RR) czy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2023 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.28.2023.1.KO). W drugiej z tych interpretacji czytamy, że:

"(…) instytucja przedawnienia ma to do siebie, że w odniesieniu do okresu, który uległ przedawnieniu nie mogą być dokonywane żadne czynności ani zwiększające zobowiązanie podatkowe, ani zmniejszające zobowiązanie podatkowe. Podatnik nie jest tym samym zobowiązany ani do wystawiania ani do posiadania dokumentów oraz ewidencji prowadzonych dla celów rozliczania podatku za okresy, które uległy przedawnieniu. Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że nie będą Państwo uprawnieni do wystawienia faktury korygującej do sprzedaży dokonanej 1 grudnia 2007 r."



Podobne stanowisko zajął Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 9 lutego 2023 r. (sygn. 0114-KDIP1-1.4012.680.2022.1.MŻ) oraz z 9 marca 2023 r. (sygn. 0114-KDIP1-2.4012.590.2022.2.RM).



Zatem odpowiadając na pytanie Czytelnika należy podkreślić, że zdaniem organów podatkowych nie jest dopuszczalne wystawienie faktury korygującej dotyczącej sprzedaży, która miała miejsce w 2007 r. Taka faktura korygująca dotyczyłaby bowiem zobowiązania podatkowego, które uległo przedawnieniu. Jest to stanowisko jednolite, co wskazuje na fakt, że żadnych odstępstw organy podatkowe nie przewidują.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy