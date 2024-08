Skuteczna weryfikacja JPK_VAT. Oto 7 praktycznych kroków, które usprawniają pracę

JPK_VAT to obowiązek sprawozdawczy dla podatników rozliczających VAT, który wymaga precyzyjnej weryfikacji danych przed jego złożeniem. Proces ten bywa skomplikowany i czasochłonny, angażując zespoły księgowe. Jak go usprawnić? W artykule przedstawiamy 7 praktycznych wskazówek, które pomogą zoptymalizować pracę przy weryfikacji JPK_VAT, minimalizując ryzyko błędów.

W terminie do 25. dnia każdego miesiąca księgowi powinni złożyć Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT w przypadku podatników rozliczających VAT w okresach miesięcznych. Sprawdzenie prawidłowości danych wykazanych w JPK_VAT może zająć w niektórych przypadkach nawet tydzień, przy konieczności zaangażowania kilku osób działów księgowych i podatkowych. W wielu firmach jest to proces bardzo pracochłonny, wymagających szerokiej wiedzy i zaangażowania księgowych. Jak w takim przypadku usprawnić pracę przy weryfikacji JPK_VAT?

1. Przypisanie rejestrów księgowych pozycjom wykazywanym w JPK_VAT

W systemie finansowo-księgowym ewidencja księgowa dokumentów może odbywać się według rejestrów księgowych, które odpowiadają odpowiednim pozycjom wykazywanym w JPK. Na przykład faktury sprzedaży ze stawką 23% mogą być zapisywane w rejestrze "Sprzedaż 23%", natomiast faktury dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów w rejestrze "Sprzedaż WDT".

2. Checklista VAT ułatwia weryfikację wszystkich wymaganych kroków

Przygotowanie checklisty, czyli inaczej listy kontrolnej, bardzo ułatwia weryfikację wszystkich wymaganych kroków i pozwala na śledzenie postępu prac przy weryfikacji podatku VAT. Checklista VAT może pomóc w różnych aspektach związanych z tym podatkiem, przede wszystkim pomaga upewnić się, że firma przestrzega obowiązujących przepisów podatkowych i służy do minimalizowania błędów w rozliczaniu tego podatku.

3. Weryfikacja podatników VAT na białej liście

Przy generowaniu pliku JPK system finansowo-księgowy powinien weryfikować, czy podatnik jest aktywnym podatnikiem VAT. Jeżeli system tego nie umożliwia, można skorzystać z gotowych rozwiązań oferujących hurtowe sprawdzenie podatników VAT.

4. Alerty niezgodności kwot netto oraz podatku VAT

System finansowo-księgowy powinien mieć możliwość wprowadzenia alertów niezgodności kwoty netto oraz podatku VAT wykazanych w JPK z wartościami zaksięgowanymi. Ponadto powinien umożliwiać wygenerowanie raportów niezgodności. Jeżeli nasz system nie umożliwia takiej weryfikacji, to należy skorzystać z funkcji "wyszukaj.pionowo" w Excelu i zweryfikować zgodność kwot wykazanych w JPK z wartościami zaksięgowanymi.

5. Rejestry z zawieszonymi dokumentami do VAT

Na dzień wysyłki JPK mogą występować faktury, które nie zostały rozliczone w JPK. Przykładem takiej faktury może być faktura WDT, dla której do 25. dnia kolejnego miesiąca nie otrzymano dokumentów potwierdzających dostawę. System finansowo-księgowy powinien umożliwiać sporządzenie zestawienia takich dokumentów. W przypadku braku takiej możliwości należy prowadzić rejestr w Excelu i weryfikować zawieszone faktury z poprzednich miesięcy.

6. Okres odliczenia podatku VAT

W przesłanych do urzędu plikach JPK mogą zdarzyć się błędy związane ze zbyt późnym odliczeniem podatku VAT. Podatek VAT może zostać odliczony najwcześniej w rozliczeniu za okres, w którym - w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług - powstał obowiązek podatkowy, czyli w okresie, za który sprzedawca jest zobowiązany rozliczyć VAT należny, pod warunkiem posiadania faktury. Jeżeli podatek VAT nie został odliczony w powyższym okresie, to można to zrobić w jednym z kolejnych trzech okresów rozliczeniowych, w przypadku podatników rozliczających VAT w okresach miesięcznych lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, w przypadku podatników rozliczających VAT w okresach kwartalnych.

7. Przegląd JPK_VAT kolejnego miesiąca

Przegląd JPK_VAT kolejnego miesiąca pozwoli na zidentyfikowanie tych pozycji, które powinny zostać wykazane w JPK_VAT składanym w bieżącym miesiącu. Przykładem takiej pozycji może być faktura zakupu, dla której ostatni miesiąc odliczenia upłynął w miesiącu, za który składany jest JPK. Jeżeli taka faktura zostałaby zidentyfikowana dopiero w kolejnym miesiącu, wówczas należałoby złożyć korektę JPK, co wiązałoby się z dodatkową pracą księgowych.