REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » JPK_VAT » Zmiany w JPK VAT 2026: dostosowanie do KSeF i systemu kaucyjnego. Ważne oznaczenia: OFF, BFK, DI. MFiG podpisał nowelizację rozporządzenia

Zmiany w JPK VAT 2026: dostosowanie do KSeF i systemu kaucyjnego. Ważne oznaczenia: OFF, BFK, DI. MFiG podpisał nowelizację rozporządzenia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 grudnia 2025, 18:12
vat, faktura, podatek, faktura korygująca, jpk
Zmiany w JPK VAT 2026: dostosowanie do KSeF i systemu kaucyjnego
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 12 grudnia 2025 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowelizację, nowelizacji z 2023 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wchodzi w życie 18 grudnia 2025 r. Ale zmiany dotyczą ewidencji JPK_VAT z deklaracją składanych za okresy rozliczeniowe od 1 lutego 2026 r.

Nowelizacja nowelizacji

Dokładnie chodzi o zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 grudnia 2023 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 13 i 947). A to rozporządzenie z 2023 r. zmienia rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.).

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Dostosowanie JPK_VAT do KSeF

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, celem nowelizacji tzw. rozporządzenia ws. JPK_VAT z deklaracją jest dostosowanie do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1203).

Przepisy omawianego rozporządzenia określają podawanie w ewidencji sprzedaży i zakupu JPK_VAT numeru KSeF faktury oraz umożliwiają ujmowanie w tej ewidencji innych faktur wystawionych/otrzymanych poza KSeF i innych dowodów niż faktury, dla których to będą miały zastosowanie odpowiednie oznaczenia (węzeł KSeF):
OFF – faktura, o której mowa w art. 106nf ustawy, która nie posiada numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur na dzień złożenia ewidencji,
BFK – faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej,
DI – dowód inny niż faktura wystawiona za pośrednictwem KSeF.

Ważne

Podanie numeru KSeF będzie dotyczyło faktur wystawionych w KSeF bez względu na tryb ich wystawiania i przesyłania do KSeF (offline 24, awaria, niedostępność systemu) – według stanu na dzień złożenia JPK_VAT z deklaracją.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

W związku z uwagami przedsiębiorców przekazywanymi w toku konsultacji publicznych projektu rozporządzenia, Ministerstwo Finansów przedstawiło wyjaśnienia w raporcie z konsultacji, wśród których wskazano m.in., że:

1) Rozporządzenie nie zakłada wymogu korygowania ewidencji sprzedaży/zakupu o uzupełnienie nr KSeF faktur, którym na dzień przesłania ewidencji ten numer nie został nadany. Wyjątek stanowi obowiązek korekty, wyłącznie przypadku, jeśli faktury ujmowane w ewidencji sprzedaży wystawione w trybie offline24 uzyskają numer KSeF już po złożeniu JPK_VAT z deklaracją. Należy jednak zakładać, że przypadki, kiedy nastąpi zbieg terminu złożenia JPK_VAT z deklaracją (do 25. dnia następnego miesiąca) z brakiem uzyskania numeru KSeF dla faktur wystawionych w trybie offline24 (do 15. dnia następnego miesiąca), będą sporadyczne.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

2) Ujmowanie w JPK_VAT w ewidencji zakupu faktur z nadanym numerem KSeF nie powinno stanowić nadmiernego obciążenia dla podatników. Przykładowo w oprogramowaniu Ministerstwa Finansów e-mikrofirma zostaną zapewnione rozwiązania, które pozwolą na automatyczne zasilanie JPK_VAT z deklaracją fakturami otrzymanymi w KSeF, wraz z nadanym numerem KSeF. Wyeliminuje to konieczność manualnego przenoszenia numeru KSeF do pliku. W systemach komercyjnych można przewidzieć możliwości sprawdzenia powiązań systemów księgowych z KSeF. Wprowadzenie konkretnych rozwiązań technicznych zależy od firmy wdrażającej u danego podmiotu system KSeF oraz rozwiązania księgowego i informatycznego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3) Rozporządzenie dotyczy ewidencji JPK_VAT z deklaracją składanych za okresy rozliczeniowe od 1 lutego 2026 r. Rozwiązania wprowadzone tym rozporządzeniem w jednej dacie jest korzystne, eliminuje niepotrzebne koszty po stronie podatników jakie byłyby związane z ewentualnym fazowaniem obowiązków JPK_VAT w związku z fazowaniem obowiązków KSeF w 2026 r.

4) Robocze wersje struktur logicznych JPK_VAT z deklaracją podlegały konsultacjom od 27 czerwca 2025 r., następnie zostały udostępnione 17 września 2025 r. na stronie podatki.gov.pl, aby zapewnić stabilny proces ich implementacji w narzędziach do wysyłki plików JPK.

5) W przypadku błędów w plikach JPK_VAT z deklaracją, tak jak dotychczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 109 ust. 3e-3g ustawy o podatku od towarów i usług podatnik po zidentyfikowaniu błędów w złożonym pliku może go skorygować. Możliwość skorygowania przez podatnika błędów w JPK_VAT z deklaracją istnieje również, gdy błędy te zostaną stwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego, w wyniku wezwania do ich usunięcia. Przypadki takie będą rozpatrywane – jak dotychczas – indywidualnie.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że kary za błędnie wypełnione pliki JPK_VAT z deklaracją nie mają charakteru automatycznego i mogą zostać nałożone dopiero w sytuacji, gdy podatnik nie skoryguje ich odpowiednio po uprzednim wezwaniu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Dostosowanie JPK VAT do systemu kaucyjnego

Ustawą z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1911) znowelizowano ustawę o podatku od towarów i usług w kwestii zasad rozliczenia pobranej i niezwróconej kaucji za produkty w opakowaniach na napoje objęte systemem kaucyjnym. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że - mając na uwadze obowiązek rozliczenia w deklaracji VAT podatku od niezwróconej kaucji, przez wprowadzających produkty w opakowaniach na napoje konieczne jest również dostosowanie JPK_VAT z deklaracją.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług - Dz.U. z 17 grudnia 2025 r., poz. 1800.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Można korzystnie i bezpiecznie zrestrukturyzować zadłużenie firmy w 2026 roku. Prawo przewiduje kilka możliwości by uniknąć szybkiej egzekucji
17 gru 2025

Grudzień to dla wielu przedsiębiorców czas rozliczeń i planów na kolejny rok. To ostatnie okno dla firm z problemami finansowymi, aby zdecydować, czy wejdą w 2026 rok z planem restrukturyzacji, czy z narastającym ryzykiem upadłości. 2025 rok może być w Polsce pierwszym, w którym przekroczona zostanie liczba 5000 restrukturyzacji. Ponadto od sierpnia obowiązują znowelizowane przepisy implementujące tzw. „Dyrektywę drugiej szansy”, które promują restrukturyzację zamiast likwidacji i zmieniają zasady gry dla dłużników i wierzycieli.

Zmiany w JPK VAT 2026: dostosowanie do KSeF i systemu kaucyjnego. Ważne oznaczenia: OFF, BFK, DI. MFiG podpisał nowelizację rozporządzenia
17 gru 2025

W dniu 12 grudnia 2025 r. Minister Finansów i Gospodarki podpisał nowelizację, nowelizacji z 2023 r. rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie wchodzi w życie 18 grudnia 2025 r. Ale zmiany dotyczą ewidencji JPK_VAT z deklaracją składanych za okresy rozliczeniowe od 1 lutego 2026 r.
Sankcje na Rosję i Białoruś: polskie firmy narażone na postępowania karne nawet, gdy nie handlują z tymi państwami. Ryzyko dotyczy całego łańcucha dostaw
17 gru 2025

Liczba postępowań karnych związanych z naruszeniem sankcji wobec Rosji i Białorusi rośnie lawinowo w całej Europie – w Niemczech trwa już 6 tysięcy spraw, podobne tendencje widać w Polsce. Ryzyko dotyczy już nie tylko dużych eksporterów, ale praktycznie każdego uczestnika łańcucha dostaw – ostrzega Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.
Rząd ma plan: co roku faktyczna podwyżka PIT dla najlepiej zarabiających do 2028 r. To skutek zamrożenia waloryzacji progów podatkowych
17 gru 2025

Od początku obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j od 1992 r., progi podatkowe były waloryzowane corocznie. Przerwa nastąpiła w latach 2002 – 2006, a następnie od 2009 r. do 2021 r. Ostatnia waloryzacja miała miejsce w 2022 r. Od tamtego czasu przeciętne wynagrodzenie brutto wg danych GUS wzrosło o 12,8% w 2023 r., 14,3% w 2024 r. oraz wg prognozy o 8% w tym roku. Oznacza to, że brak waloryzacji progów podatkowych powoduje, że coraz więcej osób przekracza drugi próg podatkowy – a więc płaci wyższy podatek dochodowy. Najczęściej następuje to pod koniec roku i wówczas jest to niemałe zaskoczenie. Obecnie problem ten dotyczy osób, których wynagrodzenie miesięczne brutto jest wyższe od około 12.000,00 zł. Sytuacja ta będzie jednak dotyczyła coraz większej liczby podatników ponieważ płaca minimalna podlega waloryzacji a w konsekwencji też inne wynagrodzenia, a zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów założeniami w "Średniookresowym planie budżetowo-strukturalnym na lata 2025-2028” - zamrożenie progów podatkowych w PIT zaplanowano do 2028 roku.

REKLAMA

KSeF 2026: cztery nowe rozporządzenia. Wyłączenia z e-faktur, zmiany w fakturach uproszczonych i JPK_VAT
17 gru 2025

Minister Finansów i Gospodarki podpisał cztery kluczowe rozporządzenia wykonawcze do Krajowego Systemu e-Faktur. Przepisy precyzują m.in. przypadki, w których nie trzeba wystawiać faktur ustrukturyzowanych, nowe zasady faktur uproszczonych, szczegółowe reguły korzystania z KSeF (w tym ZAW-FA) oraz zmiany w JPK_VAT z deklaracją obowiązujące od 1 lutego 2026 r.
Czy KSeF utopi politycznie koalicję rządową? Będzie katastrofa na miarę tzw. Polskiego Ładu czy kolejne przesunięcie terminu wdrożenia?
17 gru 2025

Obowiązkowy KSeF, to pomysł podrzucony obecnej kolacji rządowej jeszcze przez „pisowskie rządy”, a dobrze poinformowani twierdzą, że stała za tym jakaś firma doradcza („międzynarodowa”?), która wcześniej utopiła politycznie prawicowe rządy tzw. Polskim Ładem. Wiadomo, że szykuje się zarobek dla biznesu informatycznego i tych wszystkich, którzy zarabiają na katastrofach – pisze profesor Witold Modzelewski.
Zewnętrzne finansowanie filmu bez VAT? Przełomowy wyrok WSA wyznacza granice opodatkowania
16 gru 2025

Nie każdy przepływ pieniędzy musi oznaczać VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że zewnętrzne finansowanie produkcji filmu z udziałem w zyskach nie stanowi usługi opodatkowanej VAT. Wyrok ma znaczenie nie tylko dla branży filmowej, ale także dla wszystkich projektów finansowanych partnersko, gdzie strony wspólnie ponoszą ryzyko, a środki nie są zapłatą za konkretne świadczenie.
AliExpress, Temu i inne chińskie internetowe platformy handlowe wygrywają konkurencję w Polsce i Europie. e-Izba: bo nie muszą przestrzegać przepisów UE
17 gru 2025

Chińskie internetowe platformy handlowe zwiększają udziały w polskim rynku; przewagę zapewnia im w szczególności to, że nie muszą przestrzegać przepisów Unii Europejskiej - informuje Izba Gospodarki Elektronicznej (e-Izba). W jej ocenie, aby polski e-commerce mógł się rozwijać, konieczne są zmiany przepisów.

REKLAMA

Zmiany w PIT i CIT od 2026 roku: tylko jeden warunek przyspieszonej amortyzacja środków trwałych (budynków i budowli) w gminach o wysokim bezrobociu
16 gru 2025

W dniu 15 grudnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o PIT i ustawy o CIT, która ma ułatwić stosowanie przez przedsiębiorców przyspieszonej amortyzacji budynków i budowli w gminach o podwyższonym wskaźniku bezrobocia.
Obowiązkowy KSeF: faktury z załącznikami już od stycznia 2026 roku
17 gru 2025

KSeF wchodzi w kolejny etap rozwoju. Już 1 stycznia 2026 roku w e-Urzędzie Skarbowym (eUS) ruszy moduł zgłoszeń umożliwiający przedsiębiorcom deklarowanie chęci wystawiania faktur z załącznikami. To ważna nowość dla firm, które pracują na rozbudowanych danych i potrzebują uzupełniać e-faktury o dodatkowe informacje.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA