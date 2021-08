Ulga na zakup kasy fiskalnej online - termin złożenia wniosku przez podatników zwolnionych z VAT

Ulga na zakup kasy fiskalnej. Lekarz wymienił w maju kasę online i ją stosował, mimo że dopiero od 1 lipca miał obowiązek posiadania takiej kasy. Dokumenty związane z tym zakupem dostarczył nam dopiero pod koniec lipca. Czy możemy jeszcze w jego imieniu złożyć wniosek o ulgę na jej zakup do US?

Wniosek o zwrot kwot wydanych na zakup kas rejestrujących (tzw. ulga na zakup kasy fiskalnej) należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Istnieją przesłanki, aby uznać za datę rozpoczęcia ewidencjonowania 1 lipca i złożyć wniosek w sierpniu 2021 r. Może on zostać zakwestionowany przez US. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online - termin złożenia wniosku

Jedną z grup podatników, którzy byli zobowiązani do wymiany kasy na kasę online do końca czerwca 2021 r., byli lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską. Z art. 145b ust. 3 ustawy o VAT wynika, że podatnicy zobowiązani do wymiany kas mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot kwot wydanych na zakup nowych kas rejestrujących.

Podatnicy zwolnieni z VAT składają wniosek o zwrot kwot wydanych na zakup kasy rejestrującej. Wniosek należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej (patrz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika).

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek podatnika powinien zawierać:

imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;

numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;

kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży.

Jaki termin złożenia wniosku, gdy kasa online została kupiona i uruchomiona przed obowiązkowym terminem

Podatnicy zwolnieni z VAT mogą złożyć wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy tylko w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie.

Powstaje pytanie, jak ustalić ten termin, gdy podatnik będący lekarzem rozpoczął ewidencjonowanie na kasie online wcześniej.

Według przepisów art. 145 ust. 3 ustawy i rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w przypadku lekarzy za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się 1 lipca 2021 r.

Natomiast w objaśnieniach Ministerstwa Finansów "Ulga na zakup kas rejestrujących on-line" stwierdzono, że ewidencja za pomocą kasy online ma być rozpoczęta "najpóźniej" w terminach wskazanych w ustawie. Czyli można kupić kasę wcześniej. W dalszej części tych objaśnień wskazano, iż w sytuacji gdy podatnik zobligowany do wymiany kas rozpocznie instalowanie kas online przed terminem wskazanym w ustawie (i rozpocznie na nich prowadzenie ewidencji sprzedaży) ma prawo do zwrotu "ulgi" na zakup kas rejestrujących online przed datą graniczną (w naszym przypadku jest to 1 lipca 2021 r.). Zdaniem MF liczy się data faktycznego rozpoczęcia ewidencjonowania.

Należy jednak przyjąć, że jest to prawo podatnika do wcześniejszego rozliczenia. Gdyby stosować objaśnienia MF, lekarz stracił już prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwrot ulgi na zakup kasy. Należy jednak spróbować i złożyć wniosek, powołując się na wskazane przepisy. Organy nie powinny odmówić zwrotu ulgi.

Tomasz Burchard, Doradca podatkowy