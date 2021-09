Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

Ważne!

Tak, sprzedając laptop osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podatnik będzie miał obowiązek zaewidencjonowania tej sprzedaży z zastosowaniem kasy rejestrującej. W konsekwencji będzie musiał nabyć w tym celu kasę rejestrującą. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nabywcą jest pracownik sprzedawcy. Wtedy nie ma obowiązku stosowania kasy.

Rejestracja sprzedaży na kasie fiskalnej (rejestrującej)

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Istnieją jednak zwolnienia z tego obowiązku, które określa rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Niestety, nie wszystkie czynności mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. W § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wymienione zostały towary i usługi, w przypadku których, co do zasady, nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Przepisy te zostały z dniem 1 stycznia 2021 r. znowelizowane. Nowe brzmienie otrzymał przepis § 4 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Wymienia on obecnie komputery, wyroby elektroniczne i optyczne.

Ważne!

Od 1 stycznia 2021 r. nie mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej m.in. dostawy komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych.

A zatem od 1 stycznia 2021 r. komputery (w tym laptopy) należą do towarów podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Jest to sytuacja odmienna od istniejącej do końca 2020 r., kiedy to w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania mowa była wyłącznie o sprzęcie radiowym, telewizyjnym i telekomunikacyjnym. W związku z czym wówczas komputery, w tym laptopy, nie należały do towarów podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2017 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4012.226.2017.2.MŁ).

Powoduje to, że sprzedaż laptopa na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podatnik, o którym mowa w pytaniu, obowiązany będzie zaewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej. W konsekwencji będzie musiał nabyć w tym celu kasę rejestrującą. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nabywcą jest pracownik sprzedawcy. Wtedy nie ma obowiązku stosowania kasy.

Podstawa prawna:

art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626

§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. z 2018 r. poz. 2519; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1256

Powołane interpretacje podatkowe:

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 6 września 2017 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.226.2017.2.MŁ)

Tomasz Krywan, doradca podatkowy