SLIM VAT 3. Kto będzie mógł korzystać z HUB-u paragonowego?

14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę znaną pod nazwą SLIM VAT 3. Większość przewidzianych tam zmian w VAT wejdzie w życie od 1 lipca 2023 r. Ale dopiero od 15 września 2023 r. wejdzie w życie zmiana, która pozwoli na stworzenie systemu dystrybucji paragonów, tzw. HUB-u paragonowego. Co trzeba wiedzieć i jak się przygotować do tej zmiany?

HUB paragonowy. Na czym polega zmiana?

Podatnicy będą mogli wystawić i wydawać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

w postaci papierowej lub

za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony, a także przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowe przepisy przewidują możliwość wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury, za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przez przesyłanie tego dokumentu w sposób uzgodniony z nabywcą, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa KAS pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej nabywcy, bez konieczności podawania jego danych osobowych.



System będzie narzędziem dobrowolnym, umożliwiającym przesyłanie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej i przygotowanym do ciągłej pracy bez przerw. Jednak w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej niedostępności systemu podczas sprzedaży przy próbie wysyłania paragonu będzie przekazywane do wystawcy paragonu fiskalnego (sprzedawcy) zwrotne powiadomienie o braku możliwości wprowadzenia tego paragonu do systemu. W takim przypadku sprzedawca wyda paragon fiskalny w postaci papierowej.

HUB paragonowy. Jak przygotować się do zmian?

Przekazywanie paragonów za pomocą systemu teleinformatycznego Szefa KAS będzie możliwe, gdy korzystamy z kas online, w tym wirtualnych. Jak zapowiada MF, w przypadku kas online już używanych udostępnienie możliwości korzystania z systemu Szefa KAS nastąpi przez aktualizację oprogramowania w kasie przez jej producenta, bez konieczności udziału podatników. To jednak od podatnika zależy, czy skorzysta z tego systemu.

Jak wynika z wyjaśnień MF nie ma prawnego obowiązku wprowadzania do kas rozwiązań umożliwiających dystrybucję paragonów elektronicznych do nabywcy (pośrednio przez HUB-a). Producenci kas przystępują do projektu dobrowolnie. Natomiast właściciele kas, które nie posiadają "umiejętności" wysyłania paragonu elektronicznego naturalnie go nie wydadzą.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b ustawy o VAT.

Joanna Dmowska, Ekspert w zakresie VAT

