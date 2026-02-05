Sprzedaż odzieży używanej przez internet, a obowiązek stosowania kasy fiskalnej

Odzież z drugiej ręki to dobry sposób na zarobek

Sprzedaż używanej odzieży przez internet to nie tylko sposób na pozbycie się z szaf nienoszonych już ubrań i podreperowanie domowego budżetu. To również przedmiot dochodowych działalności gospodarczych polegających na wyszukiwaniu w punktach sprzedaży odzieży używanej atrakcyjnych części garderoby i odsprzedaży ich po wyższej cenie za pośrednictwem platform internetowych. Jest to również dobry sposób na podreperowanie domowego budżetu w ramach działalności nierejestrowanej prowadzonej w niewielkim zakresie. Jednak jakie konsekwencje podatkowe pociągają za sobą takie działania? Z pytaniem dotyczącym takiego przypadku zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej osoba prowadząca działalność nierejestrowaną polegającą na sprzedaży używanych ubrań przez internet. We wniosku wskazała, że sprzedaż odbywa się za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz dedykowanej platformy. W ramach przeprowadzanej transakcji kupujący składa zamówienie, płatność jest realizowana za pośrednictwem systemu płatności platformy, środki wpływają do „portfela” przypisanego do konta sprzedawcy, a po zakończeniu transakcji trafiają na jego rachunek bankowy. Wszystkie płatności odbywają się drogą elektroniczną, a sprzedawca nie ma dostępu do pełnych danych osobowych kupujących. Wnioskodawczyni prowadzi ewidencję sprzedaży, w której zapisuje datę sprzedaży, opis towaru, kwotę i nick kupującego. Roczny przychód uzyskiwany z tytułu dokonywanej sprzedaży zbliża się do granicy, po przekroczeniu której nie będzie możliwe dalsze korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej z uwagi na wysokość obrotów. W związku z tym pojawiła się wątpliwość, czy w sytuacji, w której sprzedaż odbywa się za pośrednictwem platformy, bez przyjmowania gotówki, z zapłatą elektroniczną, ale bez znajomości danych osobowych kupujących, sprzedawca może po przekroczeniu limitu obrotu w wysokości 20 tysięcy rocznie korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących? Zdaniem wnioskodawczyni tak będzie.

Trzeba wiedzieć, komu się sprzedaje

Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z 19 stycznia 2026 r, (nr 0113-KDIPT1-3.4012.1090.2025.2.JM) wskazał, że jest ono nieprawidłowe.

W uzasadnieniu wskazano, że aby przysługiwało prawo do skorzystania ze wskazanego w treści wniosku zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

- dostawa towaru nastąpi w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi),

- dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),

- z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),

- przedmiotem dostawy nie są towary wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Dyrektor KIS powoła się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 23 września 2021 r. (sygn. akt I SA/Łd 376/21), z którego wynika, że ustawodawca wyraźnie wskazał, iż chodzi o dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłami kurierskimi). Redakcja niniejszego przepisu nie pozostawia żadnych wątpliwości, że możliwości wymienione w nawiasie nie są wyliczeniem przykładowym. Analogicznie więc, również stwierdzenie „dane nabywcy, w tym jego adres”, również nie jest wyliczeniem przykładowym, wskazującym przykładowe wymagane w prowadzonej ewidencji dane nabywcy. Tym samym, dane nabywcy, w tym adres, są danymi niezbędnymi, które muszą wynikać z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę.

Tymczasem w analizowanym przypadku z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę nie wynika jednoznacznie na czyją rzecz dana czynność (dostawa towaru) została przez dokonana, bowiem sprzedawca nie posiada w prowadzonej ewidencji wszystkich niezbędnych danych nabywcy. W konsekwencji przesłanki uprawniające do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie są spełnione, a wnioskodawczyni nie może z niego skorzystać.

