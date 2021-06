Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

Zwrot VAT niektórym podmiotom

Reklama

Zmiany dotyczące zasad zwrotu VAT niektórym podmiotom zakłada projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom, opublikowany w dniu 9 czerwca 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Przeważająca część regulacji zawartych w niniejszym rozporządzeniu, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, jest kontynuacją obecnie istniejących rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860), opartych na przepisach dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23, z późn. zm.) oraz Trzynastej dyrektywy Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z dnia 21.11.1986, str. 40).

Reklama

Zmiany wynikają z konieczności wykonania delegacji ustawowej zawartej w znowelizowanym art. 89 ustawy o VAT w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114). Wprawdzie delegacja ustawowa zawarta w art. 89 ust. 5 ustawy o VAT nie ulega zmianie, ale zmienia się art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, do którego delegacja ta odsyła. Zatem zachodzi uchylenie pośrednie powodujące konieczność wydania nowego rozporządzenia, nie zaś jego zmiany.

W związku ze zmianami jakie wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114) w zakresie rozszerzenia i modyfikacji procedur szczególnych dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych oraz w związku z nową procedurą szczególną dotyczącą sprzedaży na odległość towarów importowanych istnieje konieczność zmiany § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860), dalej „rozporządzenia”. Wprowadzenie tych zmian stanowi implementację przepisów art. 368, art. 369j oraz art. 369w dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. U. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, z późn. zm.).

Katalog czynności uprawniający do zwrotu VAT

W związku z powyższym, w projekcie rozporządzenia proponuje się w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. m-p wprowadzić zmodyfikowany katalog czynności, które podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot uprawniony z państwa trzeciego będzie mógł wykonywać na terytorium kraju, aby móc wystąpić o zwrot podatku VAT i wprowadza się do tego katalogu następujące czynności:

1) usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. m);

2) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, dokonywaną przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. n);

3) dostaw towarów dokonywanych przez podatników ułatwiających takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o VAT, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. o);

4) sprzedaż na odległość towarów importowanych dokonywanej przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy (§ 3 ust. 1 pkt 2 lit. p).

Konsekwencją powyższych zmian jest dokonanie zmian w § 3 ust. 2 rozporządzenia (co powoduje jednocześnie zniesienie zasady wzajemności w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państwa trzeciego w zakresie czynności wprowadzanych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. m-p rozporządzenia), § 7 ust. 4 pkt 3 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia (w załączniku tym proponuje się zmienić zapis w poz. 4 i 10 oraz objaśnienia w zakresie poz. 10).

Proponowana zmiana w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. g i h, poprzez zastąpienie wyrazów: „w klasie PKWiU ex 30.11” wyrazami: „ w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy” ma na celu dostosowanie do nomenklatury stosowanej w ustawie.

Rozporządzenie w sprawie zwrotu VAT niektórym podmiotom

W pozostałym zakresie, jak wyjaśnia ustawodawca, projektowane rozporządzenie nie ulega zmianie w porównaniu z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860).

Celem rozporządzenia jest określenie warunków, terminów i trybu dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów i usług lub przy imporcie towarów oraz naliczania i wypłaty odsetek od nieterminowego dokonania takiego zwrotu podatnikom oraz podmiotom zagranicznym określonym w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT.

Rozporządzenie określa także kiedy podatnicy czy podmioty zagraniczne składają wnioski o dokonanie zwrotu podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz jakie informacje taki wniosek powinien zawierać.

Rozporządzeniem tym określa się również wzór wniosku o zwrot podatku w przypadku, gdy nie jest on składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku oraz sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku.

Ponadto rozporządzenie określa przypadki, w których podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT, dokonujące sprzedaży mogą ubiegać się o zwrot podatku (poszerzając ten katalog o wyżej wymienione czynności zawarte w § 3 w ust. 1 w pkt 2 lit. m-p rozporządzenia) oraz reguluje kiedy podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, jak również wskazuje na rodzaj tych dokumentów. W rozporządzeniu kontynuowany jest również tryb zwrotu podatku w przypadku, gdy proporcja podatku podlegająca zwrotowi ulegnie zmianie po złożeniu wniosku o zwrot podatku zgodnie z art. 89 ust. 1e ustawy o VAT.

W § 1 i 2 projektowanego rozporządzenia zamieszczone zostały przepisy ogólne, które określają przedmiot regulacji zawartych w rozporządzeniu oraz zdefiniowano pojęcia jakimi w dalszej części rozporządzenia się posłużono (np. „zwrot podatku”, „podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej”, „podmiot uprawniony z państwa trzeciego” czy „państwo członkowskie siedziby”).

Przepisy § 3 do § 5 regulują przypadki dokonywania zwrotu podatku i określają podmioty uprawnione do ubiegania się o zwrot oraz warunki, jakie te podmioty muszą spełnić aby występować się o zwrot podatku od towarów i usług w Polsce, tj.: wskazują na:

- podmioty, którym przysługuje zwrot podatku (§ 3),

- warunki, po spełnieniu których dokonywany będzie zwrot podatku podmiotom uprawnionym z państw trzecich (§ 4),

- okres uprawniający podatnika do występowania z wnioskami o zwrot podatku w odniesieniu do nabywanych towarów lub usług lub importowanych towarów na terytorium kraju oraz wysokość kwoty wnioskowanego zwrotu podatku, jak również sposób przeliczania kwot wyrażonych w euro na złote (§ 5).

Przepis § 6 projektowanego rozporządzenia określa warunki dokonywania zwrotu podatku na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej. Regulacje te:

- wskazują, że zwrot podatku następował będzie na wniosek podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przekazany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej w określonym terminie oraz wskazują na informacje jakie taki wniosek powinien zawierać (§ 6 ust. 1 – 4),

- wskazują przypadki, w których podmiot uprawniony ma obowiązek przedkładania wraz z wnioskiem określonych dokumentów oraz odsyłają do przepisu regulującego sposób przeliczania kwot wyrażanych w euro w tych dokumentach (§ 6 ust. 5 do 7),

- zobowiązują naczelnika urzędu skarbowego do niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej otrzymania takiego wniosku (§ 6 ust. 8),

- określają postępowanie w sytuacji, gdy podmiot uprawniony składa korektę wniosku

o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy o VAT (§ 6 ust. 9 i 10).

Przepisy zawarte w § 7 i 8 określają warunki dokonywania zwrotu podatku na podstawie wniosku składanego na piśmie podmiotom uprawnionym z państw trzecich. Przepisy w tym obszarze:

- określają termin i sposób w jaki podmiot uprawniony z państwa trzeciego powinien występować o zwrot podatku (§ 7 ust. 1–3),

- określają rodzaj dokumentów, które do tego wniosku mają być dołączone (§ 7 ust. 4–7),

- regulują postępowanie w sytuacji, gdy podmiot uprawniony składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy o VAT (§ 7 ust. 8),

- obligują urząd skarbowy do zwrócenia podmiotowi uprawnionemu, po dokonaniu zwrotu podatku, oryginałów dokumentów przedłożonych przez niego wraz z wnioskiem o zwrot podatku (§ 8).

W przepisach § 9 − § 11 określa się terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku, zarówno podmiotom uprawnionym z państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak i podmiotom uprawnionym

z państw trzecich, na podstawie wniosku składanego na piśmie oraz wskazuje się sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie. Przepisy te:

- nakładają na naczelnika urzędu skarbowego obowiązek wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami (§ 9 ust. 1),

- umożliwiają naczelnikowi urzędu skarbowego wystąpienie z żądaniem dostarczenia dodatkowych lub dalszych dodatkowych informacji, które sporządzone w języku polskim powinny być złożone w określonym terminie (w § 9 ust. 2–4),

- określają termin do wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w przypadku żądania dostarczenia dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji oraz ustalają termin zwrotu uznanej kwoty podatku na 10 dni roboczych od dnia wydania decyzji (§ 9 ust. 5 i 6),

- określają walutę w jakiej dokonywany jest zwrot podatku, jak również regulują kwestię kosztów związanych z dokonywaniem tego zwrotu (§ 10),

- regulują kwestię odsetek naliczanych od kwot podatku niezwróconych przez urząd skarbowy w terminie określonym w rozporządzeniu (§ 11).

W § 12 zawarto przepis przejściowy umożliwiający ubieganie się podmiotom uprawnionym o zwrot podatku za 2020 r. i I półrocze 2021 r. na podstawie dotychczasowych przepisów. Jeżeli wniosek dotyczy korekty ww. wniosku będzie składany na zasadach dotychczasowych.

Zwrot VAT - zmiany od 1 lipca 2021 r.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., tj. razem z wejściem w życie przepisów art. 89 ust. 1 i 5 ustawy o VAT (§ 13).

Załączniki nr 1 i 2 stanowią kontynuację obecnie obowiązujących uregulowań. Załącznik nr 1 do rozporządzenia zawiera szczegółowe informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz ze sposobem opisu niektórych informacji. Załącznik nr 2 zawiera wzór wniosku o zwrot podatku w wersji papierowej wraz z zaświadczeniem o rejestracji podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby. W Załączniku nr 2 dokonano stosownych zmian w poz. 4 i 10 oraz objaśnienia w zakresie poz. 10, które stanowią konsekwencję zmian zaproponowanych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. m–p.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

oprac. Adam Kuchta