Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

Przykład

Podatnik otrzymał fakturę za alkohol, który kupił, by poczęstować nim kontrahenta. Wydatki są uznawane przez podatnika za niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP). Czy jest on uprawniony do odliczenia VAT z takiej faktury?



Jeżeli w analizowanej sprawie podatnik nabył alkohol w innym celu niż przekazanie w prezencie kontrahentowi, to odliczenie VAT może zostać zakwestionowane przez organy podatkowe. W takiej sytuacji rekomendowanym rozwiązaniem będzie nieodliczanie VAT przez podatnika z faktur dokumentujących zakup alkoholu. Szczegóły w dalszej części artykułu.