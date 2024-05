Najem miejsca postojowego. Można z tego tytułu odliczyć VAT. Ale czy wiesz, jak to zrobić, by nie narazić się na sankcje?

Odliczanie VAT związanego z używaniem samochodów osobowych podlega szczególnym regulacjom. Dotyczą one również odliczania VAT z tytułu najmu miejsca postojowego. Sprawdź, jak to zrobić, by nie narazić się na sankcje.

Odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi

Na podstawie art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy o VAT, stanowi 50% kwoty podatku wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika. Przepis ten określa, że podatnik może odliczyć jedynie 50% podatku naliczonego od wydatków związanych z użytkowaniem samochodów. Wyjątki od tej reguły dotyczą niektórych typów pojazdów oraz samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, lecz nie obejmują osobowych samochodów, które są wykorzystywane do celów „mieszanych” (tzn. gdy istnieje możliwość ich wykorzystania na cele prywatne, na przykład przez pracowników).

Autopromocja

Zgodnie z art. 86a ust. 2 ustawy o VAT do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zaliczają się:

1) nabycie, import lub wytworzenie tych pojazdów oraz nabycie lub import ich części składowych,

2) użytkowanie tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3,

3) nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Czy można odliczyć VAT od najmu parkingu lub garażu?

Do często ponoszonych wydatków związanych z samochodami należą koszty najmu miejsc parkingowych (garażowych). Pojawia się zatem wątpliwość, czy wydatki ponoszone na wynajem miejsc parkingowych stanowią koszty ogólne związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, czy też koszty te należy przypisać do konkretnego pojazdu. Należy podkreślić, że w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od tych wydatków związanych z najmem miejsc parkingowych kluczowe znaczenie ma okoliczność, czy miejsce garażowe jest przypisane do konkretnego samochodu.

W przypadku gdy miejsce jest przypisane do konkretnego pojazdu i związane jest z ograniczonym do 50% odliczeniem podatku naliczonego od wydatków dotyczących tego miejsca postojowego, również to ograniczenie stosuje się do odliczenia podatku naliczonego. Natomiast w sytuacji gdy miejsce nie jest przypisane do konkretnego samochodu, w stosunku do tego miejsca przysługuje prawo odliczenia 100% podatku naliczonego.

Często podatnicy, odliczając podatek naliczony z faktury otrzymanej z tytułu najmu miejsc postojowych, zapominają o tym ograniczeniu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy od tego samego podmiotu nabywane są usługi najmu powierzchni biurowej oraz usługi najmu miejsc postojowych w garażu podziemnym. Wówczas podatnicy często odliczają podatek na zasadach analogicznych do odliczenia od powierzchni biurowej, czyli w wysokości 100% podatku wynikającego z faktur otrzymywanych od wynajmującego.

Przykład 1 Podatnik ponosi wydatki na wynajem powierzchni biurowych wraz z wynajętymi miejscami parkingowymi, gdzie w umowie najmu miejsca parkingowe są przypisane konkretnym samochodom służbowym wykorzystywanym do celów mieszanych. Podatnik odlicza zarówno od najmu biura, jak i od miejsc parkingowych 100% podatku naliczonego. Jednak takie postępowanie jest nieprawidłowe. W odniesieniu do miejsc parkingowych podatnik powinien odliczyć 50% podatku wynikającego z faktury od wynajmującego. W niniejszym przykładzie zastosowanie znajduje ograniczenie prawa do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86a ustawy o VAT. Wydatki związane z najmem miejsc parkingowych dotyczącym konkretnego samochodu są bezpośrednio związane z danym pojazdem. Tym samym do wydatków poniesionych w związku z użytkowaniem tego miejsca, mają zastosowanie te same zasady w zakresie odliczenia podatku naliczonego, które obowiązują dla danego samochodu.

Przykład 2 Podatnik opłaca abonament na miejsca garażowe na parkingu podziemnym. Miejsca te są wykorzystywane zarówno przez pracowników, jak i kontrahentów przyjeżdżających na spotkania do siedziby podatnika. Miejsca parkingowe nie są przypisane do konkretnych samochodów. W tym przypadku wydatki ponoszone na ww. abonament należy uznać za ogólne koszty funkcjonowania podatnika. W konsekwencji, jeśli między tymi usługami a czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika występuje związek, w stosunku do opisanych miejsc parkingowych przysługuje prawo odliczenia 100% podatku naliczonego.

Pełna treść artykułu dostępna w kompleksowej bazie wiedzy INFORLEX