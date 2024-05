Sprzedałeś towar i organizujesz dostawę? Ale czy wiesz, jak wystawić fakturę i jaką stawkę VAT zastosować? Uważaj na pułapki w VAT.

Sprzedałeś towar i organizujesz dostawę? Ale czy wiesz, jak wystawić fakturę i jaką stawkę VAT zastosować? Gdy koszt transportu obciąża kupującego, po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek udokumentowania transakcji i to jego obciążą konsekwencje błędu.

Koszt transportu to element ceny towarów

Podstawą opodatkowania jest co do zasady wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (art. 29a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). Z kolei jak wynika z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z przywołanych przepisów jednoznacznie wynika, że wszystkie koszty bezpośrednio związane z dostawą stanowią element kalkulacyjny ceny sprzedawanych towarów. Tym samym w sytuacji gdy kwestia organizacji transportu leży po stronie dostawcy, koszty transportu towarów powinny podwyższać podstawę opodatkowania z tytułu dostawy towaru.

Przykład 1 Podatnik dokonał sprzedaży urządzenia przemysłowego. Zgodnie z ustaleniami stron dostawca zobowiązany był dostarczyć zamówiony przez kupującego towar do jego siedziby. Podatnik powinien wliczyć do podstawy opodatkowania z tytułu dostawy urządzenia również koszty transportu. Ponadto podatnik nie powinien wystawiać odrębnej faktury za transport. Nieprawidłowym postępowaniem będzie również wykazanie kosztów transportu w oddzielnej pozycji na fakturze. Przy założeniu, że wartość urządzenia wyniosła 5000 zł, natomiast koszty transportu to 250 zł netto, podatnik jako cenę netto sprzedanego urządzenia na fakturze powinien podać kwotę 5250 zł.

Stawka VAT właściwa dla towarów jest również właściwa dla transportu

Konsekwencją zasady, zgodnie z którą koszty transportu stanowią element podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towarów, jest przyporządkowywanie do kosztów transportu stawki właściwej dla towarów.

Przykład Podatnik prowadzący sprzedaż produktów ogrodniczych, takich jak kwiaty, rośliny, nasiona, nawozy i narzędzia ogrodnicze, oferuje towary objęte różnymi stawkami VAT: 23%, 8% oraz 5%. Produkty są dostarczane klientom za pośrednictwem kuriera, któremu usługę zleca sprzedawca. Koszty transportu są uwzględniane w całkowitej wartości zamówienia, a nie są dodawane jako oddzielny punkt do każdego towaru. Nawet jeśli w jednym zamówieniu znajdują się towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, koszty dostawy są opodatkowane jedną stawką VAT, tj. 23%, bez proporcjonalnego rozdzielenia ich na poszczególne towary o różnych stawkach. Taki sposób postępowania podatnika nie jest zgodny z przepisami. Koszty transportu, dodane do wartości sprzedaży towarów, nie stanowią osobnego wynagrodzenia za wykonanie odrębnej usługi, lecz są to koszty integralnie związane z dostawą towarów. Zatem transport powinien być proporcjonalnie przypisany do poszczególnych towarów objętych różnymi stawkami (np. według klucza wagowego lub ilościowego towarów).

