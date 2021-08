Zakupy za granicą - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa. Zakupów przedsiębiorcy dokonywać mogą nie tylko w kraju, ale również za granicą. W publikacji omawiamy skutki dokonywania takich zakupów w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego, a także ich ewidencję w księgach rachunkowych.

1. Rozliczanie zakupów za granicą - VAT

Z punktu widzenia VAT zakupy zagraniczne należy podzielić na dwie grupy. Są to:

zakupy, z których dokonaniem wiąże się obowiązek rozliczenia VAT w Polsce, oraz zakupy, z których dokonaniem nie wiąże się obowiązek rozliczenia VAT w Polsce.

1.1. Zakupy zagraniczne powodujące obowiązek rozliczenia VAT w Polsce

Bardzo często dokonywanie zakupów za granicą wiąże się z obowiązkiem rozliczenia VAT w Polsce. Może tak być zarówno w związku z dokonywaniem zakupów towarów, jak i w związku z dokonywaniem zakupów usług.

1.1.1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dochodzi przede wszystkim, jeżeli:

doszło do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz (zob. art. 9 ust. 1 ustawy o VAT), stronami transakcji byli podatnicy (zob. art. 9 ust. 2 ustawy o VAT), nie miało zastosowania żadne z określonych przepisami art. 10 ustawy o VAT wyłączeń występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (więcej na temat tych wyłączeń - zob. pkt 1.2.1. Zakup w innych państwach UE).

Przykład

Polski przedsiębiorca zamówił towar w niemieckiej firmie. Zamówiony towar został do polskiego przedsiębiorcy przywieziony z Niemiec. Jeżeli nie ma zastosowania żadne z określonych przepisami art. 10 ustawy o VAT wyłączeń występowania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, to w związku z tym zakupem polski przedsiębiorca obowiązany jest rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W związku z dokonywaniem wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów podatnicy obowiązani są do rejestrowania się jako podatnicy VAT UE (zob. art. 97 ust. 1 ustawy o VAT). Dotyczy to również podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (co wymusza rejestrację podatników VAT korzystających ze zwolnienia z tego podatku).

Czynni podatnicy VAT wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów wykazują w polach K_23 i K_24 części ewidencyjnej oraz uwzględniają w polach P_23 i P_24 części deklaracyjnej pliku JPK_VAT. Pozostali podatnicy wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów wykazują w poz. 10 i 11 deklaracji VAT-8 (wersja 11). Obie grupy podatników wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów obowiązani są dodatkowo wykazywać w części D informacji podsumowującej VAT-UE.

1.1.2. Dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT nabywcy towarów mogą być obowiązani do rozliczenia - w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia - VAT z tytułu dostaw towarów, które są przez nich nabywane. Są to tzw. dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Do dostaw takich dochodzi, jeżeli łącznie spełnionych jest pięć warunków

(...)

Fragment artykułu pochodzi z kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Zamów bezpłatny 14-dniowy dostęp do INFORLEX >> W INFORLEX znajdziesz wszystko o zmianach w prawie i podatkach >>