VAT 2023/2024. Zmiany w rozliczaniu sprzedaży mieszanej

Zbliża się koniec roku a wraz z nim kolejne rozliczenie i zamknięcie roku podatkowego. I w tym roku nie obędzie się bez zmian, które wpłyną na sposób zamknięcia roku ubiegłego. Nowelizacja ustawy o VAT z 26 maja 2023 r. zwana potocznie "SLIM VAT 3" została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 5 czerwca 2023 poz.1059 weszła w życie 1 lipca 2023 r. Nowelizacja ta wprowadziła kolejne zmiany, które z założenia mają uprościć system podatku VAT. Zmiany, które dotyczą między innymi sprzedaży mieszanej i prewspółczynnika odliczenia VAT będą miały zastosowanie od 01 stycznia 2024 i będą obowiązywały za cały rok 2023.

Proporcja odliczenia VAT. Nowy limit 10 tys. zł

I tak - nowelizacja zwiększa do 10 tys. zł kwotę, przy której dopuszczalne jest przyjęcie, że proporcja odliczenia określona przez podatnika wynosi 100 procent, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98 proc. Dotychczas mogliśmy przyjąć proporcję w 100 % jeśli przekroczyła ona 98% przy kwocie nie wyższej niż 500,00 zł. Pierwszy raz zastosujemy nową zasadę do korekty za 2023 r.



Przykład 1:

Podatnik prowadził w 2023 roku działalność dokonując sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej z VAT. Przychód z działalności opodatkowanej wyniósł w 2023 roku 300.000,00 zł, a z działalności zwolnionej 4.000,00 zł.



Ustalenie współczynnika proporcji na rok 2024 będzie następujące:



Całkowita wartość sprzedaży w 2023 roku wynosi:

300.000,00 zł + 4.000,00= 304.000,00 zł



Ustalenie współczynnika proporcji:

300 000,00 zł/ 304 000,00 = 98%



Przy takim współczynniku Podatnik może odliczać VAT od wydatków związanych ze sprzedażą mieszaną w 100% jeżeli kwota nieodliczonego VAT dla sprzedaży mieszanej nie przekroczyła 10 000,00 zł. W latach ubiegłych nie było to możliwe, jeśli kwota ta przekroczyła 500,00 zł.

Autopromocja

Rezygnacja z korekty rocznej sprzedaży mieszanej

Nowelizacja umożliwia ponadto rezygnację z korekty rocznej sprzedaży mieszanej, gdy różnica między proporcją stosowaną w trakcie roku podatkowego i proporcją ostateczną nie przekracza 2 procent.

Przykład 2:



Podatnik w trakcie roku 2023 stosuje proporcję skalkulowaną wstępnie na poziomie 64%. Po zakończeniu roku podatnik ten nie będzie miał obowiązku korygowania rocznego podatku odliczonego za zakończony rok, jeśli:

- proporcja ostateczna dla 2023 r. wyniesie 65% lub 66% (bez dodatkowego warunku),

- proporcja ostateczna dla 2023 r. wyniesie 63% lub 62%, jeżeli kwota korekty nie przekroczy 10 000 zł.

Brak obowiązku ustalania proporcji wstępnej z naczelnikiem urzędu skarbowego

Nowelizacja zniosła również od 1 lipca 2023 obowiązek ustalania proporcji wstępnej z naczelnikiem urzędu skarbowego, gdy podatnik rozpoczyna działalność ze sprzedażą mieszaną.



W to miejsce wprowadzono wymóg zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o przyjętej proporcji w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten sposób określenia proporcji został zastosowany po raz pierwszy, nie później jednak niż w dniu przesłania pliku JPK_V7.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Katarzyna Otowska, Samodzielna Księgowa WCDF I sp. z o.o.