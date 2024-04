Usługi budowlane 2024. Czy VAT można rozliczać kwartalnie?

Czynni podatnicy zarejestrowani do VAT są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Natomiast podatnicy posiadający status małego podatnika, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

DEFINICJA Mały podatnik – to podatnik podatku od towarów i usług: u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro (w 2024 r. to 9 218 000 zł ),

prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro (w 2024 r. to 207 000 zł) – przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy o VAT niektórzy podatnicy, tj.:

mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej,

podatnicy podlegający opodatkowaniu CIT ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli wartość sprzedaży u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 000 000 euro)

– mogą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa, składać deklaracje kwartalne (w ramach pliku JPK_V7K).

Nie wszyscy jednak podatnicy mają taką możliwość. Przepis art. 99 ust. 3a ustawy o VAT określa bowiem przypadki, w których składanie deklaracji VAT za okresy kwartalne jest wyłączone.

Tabela. Którzy podatnicy nie mogą składać kwartalnych deklaracji

Lp. Kwartalnych deklaracji nie mogą składać: 1. podatnicy, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 2. podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł 3. podatnicy, którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT (czyli rozliczanego z zastosowaniem tzw. procedury uproszczonej w ramach deklaracji VAT) 4. podatnicy, w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy – Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego

Zatem kwartalnych deklaracji VAT nie mogą składać między innymi podatnicy, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych dostaw, bez kwoty podatku, nie przekroczyła w żadnym miesiącu z tych okresów kwoty 50 000 zł (art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT).

W przytoczonym przepisie mowa jest wyłącznie o dokonywaniu dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W konsekwencji świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w szczególności usług budowlanych, nie może wyłączyć możliwości rozliczania VAT za okresy kwartalnie. Powoduje to, że jeżeli do wskazanego w pytaniu podatnika nie ma zastosowania jeden z pozostałych przepisów art. 99 ust. 3a ustawy o VAT (zob. tabelę wyżej), może on składać deklaracje VAT za okresy kwartalne.

Tomasz Krywan, doradca podatkowy