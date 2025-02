Limit zwolnienia VAT dusi małe firmy! Czy w 2025 roku nadejdą zmiany?

Wielu przedsiębiorców z trudem utrzymuje się w ramach limitu zwolnienia z VAT, który od lat pozostaje na poziomie 200 000 zł. W obliczu rosnących kosztów prowadzenia działalności coraz głośniej mówi się o konieczności jego podwyższenia. Czy rząd planuje zmiany w 2025 roku?

Mikroprzedsiębiorcy biją na alarm – rosnące koszty działalności sprawiają, że utrzymanie limitu zwolnienia z VAT staje się coraz trudniejsze. Poseł Artur Łącki apeluje o jego podwyższenie, ale Ministerstwo Finansów pozostaje nieugięte. Czy firmy mogą liczyć na zmiany w 2025 roku?

Wielu przedsiębiorców ma trudności z utrzymaniem limitu VAT

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedsiębiorcy, których roczne przychody nie przekraczają określonego limitu, mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku VAT. Limit ten, ustanowiony w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi obecnie 200 000 zł. Takie rozwiązanie ma na celu wsparcie mikroprzedsiębiorców i te firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność" - pisze poseł na Sejm RP, Artur Łącki w interpelacji poselskiej.

Zdaniem posła z uwagi na rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym koszty związane z wynagrodzeniami, materiałami, a także inflację, limit przychodu, który pozwala na korzystanie ze zwolnienia z VAT, stał się niewystarczający. Wielu przedsiębiorców, zmaga się z trudnością w utrzymaniu tego limitu, mimo że ich działalność nie jest na tyle duża, by mogła zostać objęta pełnym systemem VAT.

Potrzeba podwyższenia obecnego limitu VAT przynajmniej o 50%

"Interpelacja ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność podwyższenia obecnego limitu przychodu, który uprawnia do korzystania ze zwolnienia z VAT przynajmniej o 50% co pozwoli przedsiębiorcom w trudnych czasach gospodarczych na dalszą pracę i utrzymanie miejsc pracy, ograniczając jednocześnie obciążenie finansowe związane z pełnym obowiązkiem VAT" - podkreśla Artur Łącki.

W związku z powyższym poseł pyta: Czy Ministerstwo Finansów planuje podwyższenie limitu przychodów uprawniającego do zwolnienia z VAT? Jeżeli tak, to do jakiej wysokości? Jeżeli nie, to jakie argumenty przemawiają za utrzymaniem dotychczasowego limitu przychodów?

Wyjaśnienia MF dotyczące limitu VAT

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację wyjaśniło, że "obowiązujące w Polsce zasady dotyczące zwolnienia podmiotowego wskazują na możliwość stosowania zwolnienia dla sprzedaży dokonywanej przez podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski, u których wartość sprzedaży, z wyłączeniem podatku, nie przekroczyła w poprzednim ani bieżącym roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Zwolnieniu podlega również sprzedaż dokonywana przez podatnika posiadającego siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski, rozpoczynającego sprzedaż w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł1.

Zwolnienie podmiotowe z VAT jest opcją przewidzianą w dyrektywie VAT2. Państwa Członkowskie mogą, ale nie muszą jej wdrażać. Polska skorzystała z tej możliwości. Wysokość limitu zwolnienia podmiotowego była w Polsce sukcesywnie podnoszona – Polska kilkukrotnie wnioskowała do Komisji Unii Europejskiej o podwyższenie limitu. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do końca 2016 r. limit wynosił 150 000 zł. Na mocy decyzji Rady (UE) nr 2021/17803 limit zwolnienia z VAT został utrzymany w wysokości obowiązującej od 1 stycznia 2017 r., tj. 200 000 zł".

Skutki podwyższenia limitu zwolnienia z VAT a sprawa budżetu państwa

Kwestia zwiększenia obowiązującego limitu zwolnienia podmiotowego VAT była ostatnio rozważana w kontekście prac nad ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw4 - przypomina MF. Jednak w związku z sytuacją budżetową Polski nie zdecydowano się na podniesienie obowiązującej kwoty, utrzymując od 1 stycznia 2025 r. obowiązujący limit 200 000 zł.

Niezależnie od powyższej decyzji, oszacowane przez Ministerstwo Finansów skutki ewentualnego podwyższenia limitu zwolnienia podmiotowego, w warunkach 2026 r. wg aktualnych wskaźników makroekonomicznych z października 2024 r. wynoszą: dla limitu 240 tys. zł - „in minus” ok. 500 mln zł, a w przypadku limitu 300 tys. zł odpowiednio „in minus” ok. 1,3 mld zł. Jednocześnie obowiązujący limit zwolnienia podmiotowego plasuje Polskę wśród państw członkowskich mieszczących się w połowie zestawienia obowiązujących krajowych limitów zwolnienia.

Resort finansów zauważa przy tym, że decyzje związane ze zmianami, które niosą ze sobą ujemne skutki budżetowe, muszą być - wobec dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i społecznej, która realnie przekłada się na stan budżetu państwa i możliwości finansowania kluczowych obszarów działania państwa - podejmowane z dużą ostrożnością. W kontekście potencjalnych skutków finansowych dla budżetu państwa należy również mieć na uwadze okoliczność objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu.

Decyzje co do rezygnacji z części wpływów podatkowych (w szczególności w zakresie podatku VAT, który jest podstawowym źródłem wpływów podatkowych budżetu państwa), powinny być zatem - jak już wskazałem - podejmowane z wielką ostrożnością. A także przy właściwym rozpoznaniu możliwości i potrzeb, tak, by nie ograniczały możliwości dotarcia finansowania tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Kwestia limitu VAT może zostać ponownie poddana analizie jeszcze w 2025 roku

Uwzględniając powyższe, Ministerstwo Finansów informuje, że decyzje dotyczące wysokości limitu zwolnienia podmiotowego będą podejmowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów unijnych oraz skutków zmiany limitu dla budżetu państwa. "W chwili obecnej nie przewiduje się wprowadzenia w tym zakresie zmian, co nie oznacza, że kwestia limitu nie zostanie ponownie poddana analizie jeszcze w tym roku" - pisze MF.

