Jaka stawka VAT na budynki zbiorowego zamieszkania?

Skarbówka zmienia stanowisko w kwestii opodatkowania VAT prac budowalnych dotyczących budynków zbiorowego zamieszkania. Zgodnie z aktualnym podejściem organów podatkowych, nie wszystkie tego typu obiekty służą stałemu zamieszkaniu, co wyklucza zastosowanie obniżonej 8% stawki VAT. Zdaniem organów, właściwa w takim przypadku jest 23% stawka VAT.

Jak wynika z wcześniejszych rozstrzygnięć, organy podatkowe nie brały dotychczas pod uwagę stałości zamieszkania jako przesłanki determinującej prawo do objęcia budynków zbiorowego zamieszkania 8% stawką VAT. Swoje stanowisko opierały natomiast na klasyfikacji danego budynku na gruncie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), stwierdzając zastosowanie obniżonej stawki VAT w odniesieniu do budynków zaliczonych do klasy 1130 PKOB. Aktualnie wydawane wiążące informacje stawkowe (WIS) jednoznacznie wskazują, że określona klasyfikacja wg PKOB nie jest już wystarczająca...

Co na to przepisy?

Regulacje ustawy o VAT uzależniają zastosowanie 8% stawki VAT od spełnienia następujących warunków:

zakres wykonywanych czynności obejmuje dostawę, budowę, remont, modernizację, termomodernizację, przebudowę lub roboty konserwacyjne oraz

obiekty budowalne lub ich części, których dotyczą ww. czynności, zaliczają się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zalicza się m.in. obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części (z wyłączeniem lokali użytkowych, a także lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2).

Z kolei obiekty budownictwa mieszkaniowego zdefiniowane zostały w ustawie o VAT jako budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

W czym problem?

Budynki zbiorowego zamieszkania bezsprzecznie kwalifikują się jako budynki mieszkalne sklasyfikowane w PKOB w dziale 11, w grupie 113, w klasie 1130. Obejmuje ona m.in. domy mieszkalne dla ludzi starszych, studentów, dzieci i innych grup społecznych, np. domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp., a także budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych.

Problem jednak w tym, że w opinii organów podatkowych tego typu obiekty powinny ponadto służyć stałemu zamieszkaniu, aby można było zaliczyć je do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym dla celów stosowania preferencyjnej stawki VAT. Jak wskazuje aktualna praktyka interpretacyjna, niektóre budynki zbiorowego zamieszkania tego kryterium, w ocenie organów, nie spełniają i z tego względu ich dostawa lub związane z nimi usługi podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki VAT.

Wątpliwości jest więcej...

Jak interpretować przesłankę stałości zamieszkania, celem ustalenia właściwej stawki VAT w konkretnym przypadku? Jakie podejście w tym zakresie przyjmują organy podatkowe?

Które budynki zbiorowego zamieszkania nie mogą już korzystać, w świetle najnowszego stanowiska organów podatkowych, z 8% stawki VAT?

Jakie konsekwencje wynikają z zastosowania nieprawidłowej stawki VAT?

Co z transakcjami rozliczonymi w przeszłości? Czy zmiana stanowiska organów skutkuje ryzykiem zakwestionowania rozliczeń podatkowych za przeszłe okresy rozliczeniowe?

Jak zabezpieczyć swoją pozycję podatkową, aby skutecznie uchronić się przed ryzykiem zakwestionowania rozliczeń VAT? O co warto zadbać na etapie przedtransakcyjnym? Jakie kroki podjąć w przypadku ogłoszenia lub udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy?

Co na to sądy administracyjne? Czy podzielają obecne stanowisko organów podatkowych?

Justyna Kowalik, doradca podatkowy w Enodo Advisors, specjalizuje się w podatku od towarów i usług.