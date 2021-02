Zakup kluczy (kodów) licencyjnych do oprogramowania z zagranicy a podatek VAT

Oprogramowanie – towar, czy usługa?

Aby prawidłowo określić skutki podatkowe, w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć czy nabyte dobro stanowi towar, czy też usługę. Zakupywane w Internecie klucze licencyjne do oprogramowania nierzadko dostarczane są mailowo jako ciąg cyfr i liczb. Kody licencyjne w takiej postaci, służą do przekazywania prawa do oprogramowania. W konsekwencji, zgodnie z art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106, dalej jako ustawa o VAT) transakcje nabycia kodu do oprogramowania należy rozumieć jako zakup usługi, a dokładniej – zakup usług elektronicznych w rozumieniu art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady UE nr 282/2011 ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Zdarza się jednak, że klucze licencyjne są dostarczane na fizycznych nośnikach takich jak pendrive, USB czy płyta CD. W takiej sytuacji celem przedsiębiorcy nie jest nabycie nośnika, lecz jego zawartości. Tym samym, przedmiotem transakcji nie jest nośnik – towar, tylko kod, który jest wartością niematerialną. W takim wypadku również należy rozpoznać zakup usług (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.03.2017 r., sygn.: 0461-ITPP2.4512.52.2017.1.AK).





Jak określić miejsce świadczenia usługi?

Aby prawidłowo rozliczyć podatek VAT przy transakcji nabycia usługi, trzeba prawidłowo określić miejsce świadczenia usługi, bowiem zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT podatkiem objęte są świadczenia na terytorium kraju. I tak, stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy o VAT miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Zatem, jeżeli podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce zakupi usługi z zagranicy, to miejsce świadczenia usługi będzie znajdywało na terytorium RP, dokładnie będzie nim siedziba polskiego podatnika.

Import usług – opodatkowanie VAT

Wyjątkowo, z tytułu świadczenia usług podatnikiem podatku VAT może być nie usługodawca (sprzedający usługę) lecz usługobiorca (kupujący usługę) – taka sytuacja nazywana jest importem usług, i może wydarzyć się tylko gdy miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski (art. 2 pkt 9 ustawy o VAT).

Zasadniczo, import usług należy rozpoznać, gdy podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP nabywa usługi od przedsiębiorcy nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP.

Tak więc, zakupując klucz licencyjny od zagranicznego kontrahenta, polski przedsiębiorca, rozpoznający prawidłowo importu usług, staje się podatnikiem podatku VAT, w związku z czym powinien go rozliczyć w dacie powstania obowiązku podatkowego. Jednak, wyżej opisana transakcja, jeżeli zakupione usługi zostaną przeznaczone przez czynnego podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych, będzie dla niego neutralna podatkowo (jeżeli przysługuje mu pełne prawo do odliczenia VAT). Bowiem według art. 86 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o VAT, kwota podatku należnego będzie równocześnie stanowić kwotę podatku naliczonego. Oznacza to, że jeśli podatnik w terminie rozliczy podatek należny i w tym samym okresie wykaże podatek naliczony, to nie poniesie on żadnych kosztów związanych z opodatkowaniem VAT.

Dominik Świercz, młodszy konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp. k.