Czy split payment obejmuje sprzedaż abonamentu na oprogramowanie?

Split payment a oprogramowanie

Z takim pytanie wystąpił we wniosku o interpretację podatkową przedsiębiorca, którego głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż abonamentów na korzystanie z oprogramowania wykorzystywanego w działalności kancelarii komorniczych wraz ze wsparciem technicznym. Dokonuje on dostawy oprogramowania, które instalowane jest na komputerach odbiorców poprzez mobilną aplikację. Świadczone przez podatnika na rzecz klientów usługi związane z wydawaniem pozostałego oprogramowania użytkowego zostały sklasyfikowane w PKWIU pod symbolem 58.29.29.0 - Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego.

Jednocześnie podatnik zajmuje się usługami związanymi z projektowaniem i rozwojem oferowanego oprogramowania. Niezbędnym elementem dla funkcjonowania oprogramowania Wnioskodawcy jest skaner pozwalający na wprowadzenie dokumentów komorniczych do systemu elektronicznego. Skanery, które są sprzedawane przez podatnika, są skanerami biurkowymi, które nie posiadają wbudowanej żadnej innej funkcji, tj. nie posiadają funkcji drukarki, kopiarki, faksu. Dostawa dotyczy skanerów sklasyfikowanych w PKWIU pod symbolem 26.20.18 jako „Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie”.





Na tle tak przedstawionych okoliczności sprawy podatnik wyraził wątpliwość, czy będzie on zobligowany do stosowania mechanizmu podzielonej płatności o którym mowa w art. 108a ust. 1a Ustawy VAT w sytuacji udostępniania abonamentów na oprogramowanie, które wydawane jest klientom w sposób opisany we wniosku (tj. poprzez pobranie aplikacji poprzez którą instalowane jest oprogramowanie wraz z aktualizacjami) oraz w przypadku sprzedaży skanerów, które posiadają wyłącznie wbudowaną funkcję skanowania.

Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, obowiązek bezwzględnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wyłącznie konkretnych towarów i usług enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (dalej także "ustawa"). Podkreślenia wymaga, że zapis art. 108a ust. 1 pkt 1a ustawy, wprowadza obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy regulowaniu należności z faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Jak wynika z okoliczności sprawy podatnik dokonuje sprzedaży usług związanych z wydawaniem pozostałego oprogramowania użytkowego, które są sklasyfikowane pod symbolem PKWIU 58.29.29.0 oraz dokonuje dostawy skanerów, które są sklasyfikowane pod symbolem PKWIU 26.20.18.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) pod poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy wymieniony został symbol PKWIU 26.20.1 – „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych”, w którym to grupowaniu zawiera się PKWIU 26.20.18 określone jako „Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie”, a w poz. 95 załącznika nr 15 do ustawy wymieniony został symbol PKWIU 58.29.29.0 – „Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – Wyłącznie dyski SSD”.

Z okoliczności analizowanej sprawy wynika, że przedmiotem dostawy dokonywanej przez podatnika są oprogramowania, które instalowane są na komputerach odbiorców poprzez mobilną aplikację, bez dysków SSD oraz przedmiotem dostawy są skanery, które posiadają wyłącznie funkcję skanowania.

Na mocy art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania mechanizmu podzielonej płatności tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

W związku z tym, ja stwierdził Dyrektor KIS, poz. 95 załącznika nr 15 do ustawy dotyczy obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do pakietów pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dysków SSD o symbolu 58.29.29.0, a poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy dotyczy obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do urządzeń wykonujących co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie o symbolu PKWiU 26.20.18.

W związku z powyższym, skoro przedmiotem sprzedaży dokonanej przez podatnika na rzecz klientów są:

usługi polegające na wydawaniu oprogramowania poprzez pobranie aplikacji, które nie mieszczą się w zakresie poz. 95 załącznika nr 15 do ustawy – PKWiU 58.29.29.0 - „Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – Wyłącznie dyski SSD”.

dostawy skanerów posiadające wyłącznie wbudowaną funkcję skanowania, które nie mieszczą się w zakresie poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy – PKWiU 26.20.18 – „Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych”, w którym to grupowaniu zawiera się PKWIU 26.20.18 określone jako „Urządzenia wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie”,

(ponieważ nie spełniają tam określonego warunku – „wyłącznie …”), to w okolicznościach niniejszej sprawy podatnik nie ma obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, a zatem w odniesieniu do tych dostaw nie powinien umieszczać na wystawianych fakturach sformułowania „mechanizm podzielonej płatności”.

Mając na uwadze powyższe organ skarbowy uznał, że podatnik nie będzie zobligowany do stosowania mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT w sytuacji udostępniania abonamentów na oprogramowanie, które wydawane jest klientom w sposób opisany we wniosku (tj. poprzez pobranie aplikacji poprzez którą instalowane jest oprogramowanie wraz z aktualizacjami) oraz w przypadku sprzedaży skanerów, które posiadają wyłącznie wbudowaną funkcję skanowania. Zatem sprzedaż oferowanych przez podatnika ww. usług i towarów nie jest objęta obowiązkiem wynikającym z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy, tj. umieszczenia na fakturach sprzedaży wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”.

Interpretacja indywidualna z 17 sierpnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.419.2020.2.MWJ - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej