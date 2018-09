Likwidacja środka trwałego i odpis amortyzacyjny

Amortyzacja

Środki trwałe są amortyzowane tak długo, aż ich wartość umorzenia osiągnie wartość początkową, wówczas amortyzacja dobiega końca, a ich wartość zostaje wliczona w koszty.

Gdy wartość umorzenia środków trwałych staje się taka sama jak ich wartość początkowa, oznacza to, że środki trwałe zostały całkowicie umorzone. Zatem wartość bilansowa takich środków trwałych będzie równa zeru.

Natomiast, mimo całkowitego umorzenia środka trwałego (póki znajduje się na stanie przedsiębiorstwa), należy go ujmować w ewidencji księgowej - w bilansie, na koniec okresu rozliczeniowego jego wartość nie będzie ujmowana.

Likwidacja

Likwidacja środka trwałego może być konsekwencją jego uszkodzenia, zniszczenia, zużycia, bądź zbyt wysokich kosztów jego eksploatacji. W pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo może również postanowić odsprzedać dany środek trwały lub przekazać go jako darowiznę - wówczas również mamy do czynienia z likwidacją środka trwałego.

Aby podjąć się tzw. zdjęcia środka trwałego z ewidencji środków trwałych, należy dokonać jego odpisu.

Na koncie „Środki trwale” po stronie MA, należy dokonać zapisu jego wartości. Natomiast na koncie „Umorzenie” należy wpisać po stronie WN wartość dotychczasowego umorzenia (w tym przypadku wartości będą sobie równe).

LT - Likwidacja środka trwałego

Wn - Umorzenie środków trwałych (070)

Ma - Środki trwałe (010)

Do likwidacji środka trwałego konieczny będzie druk LT (likwidacja środka trwałego). Poprawne księgowanie likwidacji środka trwałego powinno wyglądać następująco:

wartość początkową likwidowanego środka trwałego należy ująć na koncie tego środka po stronie MA,

na koncie „Umorzenie” po stronie przeciwnej, czyli WN, należy wpisać wartość dotychczasowego umorzenia.

Dzięki temu, likwidowany środek trwały przestaje istnieć na podanych kontach.

Uwaga! Jeżeli likwidowany środek trwały nie został do końca zamortyzowany (należy przez to rozumieć, że jego wartość nie została w całości wliczona w koszty), to przy księgowaniu likwidacji pojawi się różnica między wartością początkową a umorzeniem środka trwałego. W takiej sytuacji wartość tej różnicy należy zaksięgować jako pozostałe koszty operacyjne zgodnie z działaniem kont kosztów po stronie WN.

LT - Likwidacja środka trwałego

Wn - Umorzenie środków trwałych (070) oraz przeksięgowanie pozostałych kosztów operacyjnych (761)

Ma - Środki trwałe (010)

Zobacz: Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacji i powiązaniem z KŚT 2010

Przykłady księgowań

1) Likwidacja środka trwałego nieumorzonego w całości, o wartości początkowej 30 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 20 000 zł:

a) przeniesienie dotychczasowego umorzenia:

Umorzenie środków trwałych po stronie WN w kwocie 20 000 zł,

Środki trwałe po stronie MA w kwocie 20 000 zł,

b) niezamortyzowana część:

Pozostałe koszty operacyjne po stronie WN w kwocie 10 000 zł.

2) Likwidacja środka trwałego umorzonego w całości, o wartości początkowej 30 000 zł:

Umorzenie środków trwałych po stronie WN w kwocie 30 000 zł,

Środki trwałe po stronie MA w kwocie 30 000 zł.

Autor: Żaneta Dulczykowska, Systim.pl