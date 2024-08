Sprawozdania finansowe. Do kiedy trzeba wybrać audytora?

Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły warunki przewidziane w ustawie o rachunkowości podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Jeżeli co najmniej dwa z poniższych warunków zostaną spełnione, należy poddać roczne sprawozdanie finansowe badaniu przez audytora:

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Jaki jest termin na wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego?

Chociaż do zamknięcia 2024 roku pozostało jeszcze co najmniej pół roku, to już teraz warto zastanowić się nad wyborem firmy audytorskiej. Najczęściej przedsiębiorstwa zawierają umowę z audytorem w drugiej połowie roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe podlegające badaniu. Przy czym decyzja ta powinna zostać podjęta odpowiednio wcześniej, aby zapewnić możliwość udziału audytora jako obserwatora w inwentaryzacji majątku oraz właściwie zaplanować prace na badaniu wstępnym.

Inwentaryzacja zapasów i środków trwałych może rozpocząć się nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć do 15 dnia następnego roku. Jeżeli firma zaplanuje inwentaryzację na początku października, to należy zwrócić uwagę, że do tego czasu powinna zostać podpisana umowa z audytorem.

Na obowiązek uczestnictwa audytora w inwentaryzacji wskazują wprost przepisy art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55).

Kto dokonuje wyboru biegłego rewidenta? Na jaki okres zawierana jest umowa z audytorem?

Wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. W praktyce wybór biegłego rewidenta dokonywany jest przez Radę Nadzorczą. Warto zaznaczyć, że kierownik jednostki (np. Zarząd) nie może dokonać takiego wyboru.

Umowa z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego może zostać zawarta na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Obecne przepisy nie pozwalają na zawieranie umów rocznych w zakresie badania sprawozdań finansowych.