Nagrody dla powstańców warszawskich bez podatku

"Minister finansów prof. Teresa Czerwińska podjęła decyzję o wydaniu rozporządzenia, na podstawie którego nie będzie pobierany podatek dochodowy od nagród przyznanych Powstańcom Warszawskim" - poinformował w komunikacie Jurek.

Dodał, że wskutek rozporządzenia samorząd nie będzie miał obowiązku wystawienia – w przyszłym roku – rocznej informacji PIT-8C dotyczącej nagród dla weteranów.

Zgodnie z informacją resortu finansów, prace nad rozporządzeniem są prowadzone na podstawie Ordynacji podatkowej. Z chwilą skierowania do uzgodnień projekt będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie poświęconym rządowemu procesowi legislacyjnemu.

Wypłaty specjalnych nagród dla żołnierzy Powstania Warszawskiego ruszyły pod koniec czerwca br. Nagroda w wysokości 4587,84 zł przysługuje - bez względu na miejsce zamieszkania - każdemu powstańcowi, którego dane znajdują się w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nagrody ustanowiono uchwałą Rady Miasta w marcu br. Powiadomiono o tym 1700 żołnierzy Powstania Warszawskiego, mieszkających w Polsce i poza krajem. Czas na zwrot wypełnionych kwestionariuszy upłynął 21 maja, przesłano ok. tysiąca ankiet.

14 czerwca Rada Miasta podjęła kolejną uchwałę, przyznając nagrody konkretnym - zgłoszonym z imienia i nazwiska - osobom, co pozwoliło na uruchomienie wypłat. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano 9 mln zł. Powstańcy mają otrzymać nagrody do 1 sierpnia, czyli rocznicy wybuchu Powstania.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone. (PAP)

