Zmiany (upraszczające) w VAT 2018 - projekt na jesieni

PAP: Pod koniec czerwca resort finansów rozpoczął konsultacje w sprawie uproszczeń w rozliczaniu VAT. Jaki jest ich cel?

Zbigniew Makowski, zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów: Można powiedzieć, że najważniejsze, systemowe mechanizmy uszczelnienia w VAT już wprowadziliśmy, choć nie oznacza to, że kończymy z uszczelnianiem. Teraz jednak zgodnie z zapowiedzią minister Teresy Czerwińskiej chcemy iść w stronę uproszczeń, aby zaproponować ułatwienia, dla tych, którzy chcą uczciwie zajmować się swoim biznesem.

Kontynuujemy bezpośredni dialog z podatnikami rozpoczęty w zeszłym roku konsultacjami dotyczącymi należytej staranności. Wsłuchujemy się w ich głos. Chcemy, żeby podatnicy sami, w ścisłej współpracy z nami wskazali, które obszary systemu VAT ich najbardziej bolą. Konsultacje mają służyć wspólnemu wypracowaniu rozwiązań upraszczających system VAT. Na nasze zaproszenie może odpowiedzieć każdy przedsiębiorca.

PAP: Można zgłaszać dowolne propozycje dotyczące VAT, a wy je poddacie ocenie i rozważycie ich wprowadzenie?

Z.M.: Jest kilka ograniczeń związanych z tym, jak widzimy późniejszy przebieg prac. Będziemy rozpatrywać konkretne propozycje zmian w przepisach zgłoszone wraz z ich uzasadnieniem. W związku tym, że zmiany chcemy wprowadzić stosunkowo szybko, propozycje nie mogą dotyczyć zmian, które wymagałyby derogacji od unijnej dyrektywy o VAT. Musimy pamiętać, że nasz system VAT jest zharmonizowany z systemem unijnym - nie możemy wprowadzać rozwiązań, które byłyby niezgodne z dyrektywą. Na przykład postulatu dotyczącego likwidacji faktur nie będziemy rozpatrywać.

PAP: Jakie propozycje mogą być przez was pozytywnie ocenione?

Z.M.: Aby miały szansę przyjęcia, muszą być neutralne z punktu widzenia fiskusa, nie mogą niweczyć trudu, który włożyliśmy w uszczelnienie systemu podatkowego. Nie mogą też obniżać dochodów budżetu ani zwiększać wydatków skarbu państwa. Nie będziemy rozpatrywać propozycji zmierzających do wycofania się z rozwiązań, które właśnie wdrożyliśmy. Nam chodzi o likwidację zbędnych formalizmów, na przykład zmiany związane ze zbędnym dokumentowaniem, raportowaniem itp.

PAP: Nie obawiacie się, że zostaniecie zasypani wnioskami dotyczącymi zmian?

Z.M.: Prosimy o maksymalnie pięć propozycji. To wynika z potrzeby efektywnego zarządzania zmianami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tych propozycji może być dużo. Mamy doświadczenie z poprzednich konsultacji, gdzie w jednym piśmie zgłaszano dziesiątki propozycji idących w różnym kierunku. Zależy nam na tym, aby skutkiem konsultacji był projekt zmiany prawa, ale aby nie był to projekt całkowitej reformy systemu VAT. To byłby proces długotrwały, utknęlibyśmy w konsultacjach, a tego nie chcemy. Zakładamy, że firmy wiedzą, co im najbardziej dokucza i skupią się na najważniejszych problemach.

PAP: Jakieś problemy chyba sami też zdiagnozowaliście, skoro podjęto decyzję o rozpoczęciu konsultacji?

Z.M.: Doskonale wiemy, że jest potrzeba uproszczeń. Zdajemy sobie sprawę, że są pewne obszary w VAT, które można by poprawić.

PAP: Może Pan wskazać przykłady?

Z.M.: Wolałbym nie podawać przykładów, aby nie stały się one tematem dyskusji dla podatników. Poprzednie konsultacje pokazały, że przykłady takie były traktowane jako główny temat wskazywany w odpowiedziach podatników. Tak było choćby podczas konsultacji w sprawie JPK_VAT. Mamy swoje przemyślenia, liczymy jednak na to, że podatnicy w pierwszej kolejności sami wskażą nam na konkretne potrzeby zmian. Temu służą te konsultacje – możliwości spojrzenia na przepisy z perspektywy podatników.

PAP: Czekamy na zmianę tzw. matrycy stawek VAT. Konsultacje obejmują także ten obszar?

Z.M.: Nie, konsultacje nie obejmują zmian dotyczących stawek VAT na towary. Tu się toczą osobne prace, to temat bardzo skomplikowany, jesteśmy na zaawansowanym etapie prac analitycznych nad nową matrycą stawek VAT. Nie chcemy ingerować w ten proces konsultacjami podatkowymi.

PAP: Wypływają już wnioski dotyczące zmian?

Z.M.: Nie jest ich jeszcze dużo, ale konsultacje trwają dopiero kilka dni.

PAP: Chcecie przygotować zmiany jak najszybciej, czyli w jakim terminie?

Z.M.: Konsultacje prowadzimy do końca lipca br.. Później musimy mieć czas na podsumowanie tych propozycji i ich omówienie, co nastąpi zapewne w sierpniu. Mam nadzieję, że jesienią będziemy gotowi z projektem nowelizacji ustawy i wyjdziemy z nim do konsultacji zewnętrznych.

PAP: Były konsultacje w sprawie JPK_VAT, w sprawie należytej staranności, teraz w sprawie uproszczeń. Czy tego typu konsultacje będą regułą, jeśli chodzi o legislację związaną z VAT?

Z.M.: Konsultacje to oficjalny dialog z podatnikami, który chcemy prowadzić przy różnych tematach, nie tylko przy propozycjach legislacji. Sam proces konsultacji też może się różnie rozwijać i nie zawsze będzie prowadzić do nowej legislacji. Jego efektem może być projekt ustawy, ale także objaśnienia, metodyka pracy dla KAS, czy interpretacja ogólna albo powołanie zespołu roboczego, który będzie się zajmował danym tematem. Zarządzenie Ministra Finansów o konsultacjach podatkowych jest w tym zakresie bardzo elastyczne. Chcemy korzystać z tego narzędzia i z opinii podatników.