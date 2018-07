Nowe obowiązki księgowych 2018

Podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych są jednymi z wielu, które muszą stosować się do nowej ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723). Do tej kategorii instytucji obowiązanych zalicza się zarówno księgowych – osoby fizyczne prowadzące działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych na podstawie posiadanych uprawnień, jak i podmioty gospodarcze (spółki cywilne, spółki prawa handlowego), oferujące takie usługi i zatrudniające pracowników do usługowego prowadzenia ksiąg.