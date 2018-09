Leasing zagraniczny może być korzystny podatkowo

"Leasing zagraniczny nie jest częstym zjawiskiem w Polsce. Jest on spotykany w przypadku dużych projektów infrastrukturalnych, w których jeden z członków konsorcjum leasinguje sprzęt z zagranicy. Zdarza się również, że polscy przedsiębiorcy leasingują samoloty korzystając z oferty zagranicznej firmy leasingowej" – napisała Sękowska w komentarzu przesłanym PAP Biznes.

Prezes NBP Adam Glapiński podczas konferencji po wrześniowym posiedzeniu RPP zwrócił uwagę, że sprawozdawczość dotycząca leasingu w odniesieniu do mierzenia inwestycji może być nieadekwatna i zaniżać ich wartość w gospodarce. Dodał, że w analizach NBP brał pod uwagę rolę leasingu zagranicznego w finansowaniu nakładów przedsiębiorstw, nie podał jednak szczegółów.

Sękowska poinformowała, że uregulowania dotyczące transakcji leasingu zagranicznego nakładają na krajowego leasingobiorcę dodatkowe obowiązki i ryzyka.

"Zapłata przez polskiego przedsiębiorcę należności z tytułu leasingu urządzenia przemysłowego (w tym także samochodu osobowego), handlowego lub naukowego na rzecz zagranicznego leasingodawcy wiąże się najczęściej z obowiązkiem poboru podatku (tzw. podatek u źródła). Stawka takiego podatku to 20 proc. Kwota podatku powinna zostać przez polskiego leasingobiorcę potrącona z wypłacanych należności i w kolejnym miesiącu wpłacona do właściwego urzędu skarbowego. Dodatkowo, leasingobiorca musi sporządzić roczną informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku i przekazać taką informację zarówno do polskiego urzędu skarbowego jak i zagranicznemu leasingodawcy" - napisała Sękowska.

Dodała, że umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z innymi krajami przewidują obniżone stawki podatku (5 proc. lub 10 proc.) lub wyłączają opłaty leasingowe z kategorii należności licencyjnych objętych podatkiem u źródła.

"Jednak, aby móc zastosować obniżoną stawkę lub nie pobrać podatku w ogóle, polski leasingobiorca musi posiadać aktualny certyfikat rezydencji podatkowej leasingodawcy" - napisała.

"Z leasingiem zagranicznym wiążą się więc po stronie polskiego leasingobiorcy dodatkowe obowiązki administracyjne i ryzyko nieprawidłowego rozliczenia podatku. Leasingodawca musi się zaś liczyć z faktem, że jego należność może zostać pomniejszona o polski podatek. Podatek taki płatny jest od kwoty wypłacanej należności, a zatem od przychodu bez uwzględniania kosztów. Podatek w Polsce trzeba więc będzie zapłacić także w przypadku gdy działalność zagranicznego leasingodawcy przynosi straty" - dodała. (PAP Biznes)

