Opłata przekształceniowa przy przekazywaniu środków z OFE na IKE

19,3 mld zł łącznie mają wynieść jednorazowe dochody z opłaty przekształceniowej za transfer środków z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) - szacuje Ministerstwo Finansów w opublikowanej we wtorek (16 kwietnia) Aktualizacji Programu Konwergencji (APK).

"Zaproponowane zmiany oznaczają dodatkowe dochody w FUS z tytułu składki emerytalnej, jaka obecnie jest przekazywana na konta członków OFE (3.469 mln zł w 2020 r.). Założono, że dochody jednorazowe z tytułu opłaty przekształceniowej wyniosą łącznie 19.300 mln zł, jednak jej płatność zostanie rozłożona na dwie równe raty, każda w wysokości 9.650 mln zł, płatne w 2020 r. i w 2021 r." - napisano w APK.

W poniedziałek (15 kwietnia) premier Mateusz Morawiecki zaprezentował plan reformy emerytalnej. Jak mówił, zakłada ona przeniesienie oszczędności z OFE na Indywidualne Konta Emerytalne lub do ZUS. Decyzja o tym, gdzie przenieść pieniądze, ma należeć do obywateli; transferowi do IKE ma towarzyszyć opłata przekształceniowa w wysokości 15 proc. wartości środków na rachunku OFE przekazana do FUS/ZUS. Opłata ta pobrana ma zostać w dwóch ratach - po 7,5 proc. w 2020 i 2021 r.

"Opłata przekształceniowa zostanie według metodyki ESA2010 zaklasyfikowana jako dochód podsektora ubezpieczeń społecznych w 2020 r., natomiast faktycznie zostanie wpłacona w dwóch równych ratach w 2020 r. i w 2021 r." - czytamy w APK.

W dokumencie zapisano, że na rok 2020 zaplanowano dodatkowe działania systemowe w zakresie właściwości ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego zwiększające wpływy ze składek, obejmujące: ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

"Planowana jest też przebudowa modelu funkcjonowania OFE, w gestii Ministra Inwestycji i Rozwoju. Pociągnie ona za sobą m.in. dodatkowe dochody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składki emerytalnej, jaka obecnie jest przekazywana na konta członków OFE. Skutki finansowe wdrożonych, wdrażanych i planowanych działań wzmacniających system składek szacuje się na 721 mln w 2019 r. i dodatkowe 15 mld zł w 2020 r., w tym 3,5 mld zł z tytułu przebudowy modelu funkcjonowania OFE" - czytamy.

W dokumencie napisano, że przebudowa modelu funkcjonowania OFE, jako elementu Programu Budowy Kapitału, ma na celu "zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli przez stworzenie dobrowolnego kapitałowego systemu oszczędzania w Polsce oraz długoterminowych produktów inwestycyjnych". "Działanie stanowi dopełnienie utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych" - wskazano.

Adresatami zmian są: członkowie OFE, Powszechne Towarzystwa Emerytalne, OFE, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W APK napisano, że wprowadzenie nowych rozwiązań będzie wymagało opracowania ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Zgodnie z planem ustawa ma wejść w życie w 2020 r. Odpowiedzialnymi za nią są: Minister Inwestycji i Rozwoju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Planowane zmiany obejmą: przekształcenie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych; przeniesienie środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE); pozostawienie składki, które obecnie jest przekazywana do OFE, w powszechnym obowiązkowym systemie emerytalnym – przekierowanie jej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto, pobrana zostanie opłata przekształceniowa od środków przenoszonych na indywidualne konta emerytalne. "Składka emerytalna płacona przez ubezpieczonego w powszechnym obowiązkowym systemie emerytalnym jest odliczana od dochodu w PIT, a wypłata emerytur podlega PIT według skali. W przypadku oszczędzania w IKE od wypłat środków gromadzonych na IKE nie jest pobierany PIT. Pobrana zatem zostanie opłata przekształceniowa od środków przenoszonych na indywidualne konta emerytalne w łącznej wysokości 15 proc.. Wysokość opłaty odpowiada poziomowi efektywnej stopy opodatkowania emerytur. Środki przekazane na IKE podlegałyby zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych" - tłumaczy MF.

Jak dodano, będzie możliwość złożenia deklaracji przez członka OFE o przeniesieniu środków z OFE do Funduszu Rezerwy Demograficznej i dopisaniu wartości przeniesionych środków do kapitału zgromadzonego w FUS. "Przy wyborze tej opcji brak opłaty przekształceniowej. IKE jest opcją domyślną" - wskazano.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek, że "Polacy będą mieli wolny wybór, gdzie ulokować pieniądze z OFE". "100 proc. środków z OFE, w kwocie 162 mld zł, przekazujemy na prywatne, indywidualne konta emertytalne uczestników OFE" - poinformował, dodając, że chodzi o oszczędności 15,8 mln obywateli. Pieniądze te będą "w 100 proc. prywatne i dziedziczone tak, jak było to obiecywane 20 lat temu" - dodał. (PAP)

