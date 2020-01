Podatki na czasie – „Zmiany w podatkach na przełomie 2019 i 2020 r.” (szkolenie 31 stycznia 2020 r. we Wrocławiu)

Program szkolenia:

Zmiany w podatku u źródła – w kontekście odroczonych przepisów z 2019 roku

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Podwyższone koszty uzyskania przychodów, obniżona stawka podatku

Zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności – „split payment”

Biała lista podatników VAT

Nowa matryca stawek VAT

Nowe zasady dotyczące transakcji unijnych (quick fix)

Kasy fiskalne online

Likwidacja deklaracji VAT

Pozostałe zmiany

Wybrane orzecznictwo podatkowe z 2019 r.

Prowadzący szkolenie:

ANNA GANCZARSKA, doradca podatkowy nr wpisu 11238, biegły rewident.

Jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kompetencje zawodowe zdobywała w jednej z czołowych firm konsultingowo-audytorskich, a następnie w renomowanej kancelarii prawnej zajmującej się obsługą prawno-podatkową podmiotów gospodarczych. W latach 2007 – 2010 pełniła rolę eksperta prawnego w Komisji Statutowej przy Radzie Miejskiej Wrocławia.

ANDRZEJ NASKRĘTSKI, doradca podatkowy nr wpisu 10714

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2005 współpracujący z Grupą Impel, a obecnie współzarządzający obszarem podatkowym tej Grupy. Uczestnik szeregu projektów podatkowych i audytów związanych z podatkami CIT, VAT i Podatku od nieruchomości. Autor kilkudziesięciu interpretacji podatkowych, pełnomocnik w wielu sprawach z zakresu podatku CIT i VAT. Autor i współautor licznych artykułów prasowych w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej.

PAWEŁ PODLASIŃSKI, doradca podatkowy nr wpisu 12981

Z Grupą Impel związany jest od 6 lat. To miejsce ukształtowało go jako doradcę. To tutaj zdobył i nadal zdobywa cenne doświadczenia obsługując zarówno spółki z Grupy Impel jak i klientów zewnętrznych, a także biorąc udział w audytach i projektach podatkowych. Jest również współautorem artykułów o tematyce podatkowej. W podatkach lubi możliwość kreatywnego rozwiązywania problemów jak i to, że dają okazję do poznania przedsiębiorstw z różnych branż.