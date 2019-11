Rosną dochody z podatku od gier

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w Tygodniku Gospodarczym przypomina, że podatek od gier opłacają podmioty, które urządzają gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty czy gry na automatach.

"Podstawą do jego zapłaty jest najczęściej suma wpływów uzyskanych z organizacji gier. Podatek od gier nie jest więc podatkiem od wygranych (te opodatkowane są podatkiem dochodowym), a podatkiem nakładanym na organizatorów gier" - czytamy.

PIE tłumaczy, że stawki podatku od gier różnią się w zależności od rodzaju gry i wynoszą od 2,5 proc. dla zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt (np. wyścigów konnych) do 50 proc. dla gier na automacie, gier cylindrycznych, gier w kości oraz gier w karty - oprócz pokera rozgrywanego w formie turnieju, objętego stawką 25 proc.

"Dochody z podatku od gier mają niewielki udział w dochodach budżetu państwa. W 2018 r. wpływy z tego podatku wyniosły 1,9 mld zł. To o prawie 60 proc. więcej niż w 2014 r. Udział dochodów z podatku od gier w całkowitych dochodach budżetu państwa nie zmienia się jednak znacząco w czasie – w 2018 r. wyniósł zaledwie 0,5 proc. i był podobnych jak w poprzednich latach" - przypomina PIE.

Jak wskazuje, największa część dochodów z podatku od gier pochodzi z opodatkowania gier liczbowych, objętych monopolem państwa. W 2018 roku ten rodzaj gier odpowiadał za 37 proc. wpływów z podatku. Drugie miejsce przypada na zakłady wzajemne, z udziałem w wysokości 32 proc., w tym 3/4 to zakłady przez internet, a 1/4 - zakłady stacjonarne. Około 20 proc. wpływów wynika z opodatkowania kasyn, a nieco ponad 10 proc. z opodatkowania innych rodzajów gier.

PIE zwraca uwagę na rosnące dochody z opodatkowania zakładów wzajemnych zawieranych przez internet. "Dochody z tego tytułu wzrosły z 88 mln zł w 2016 r. do 465 mln zł w 2018 r., a więc ponad pięciokrotnie w ciągu zaledwie dwóch lat" - czytamy. Według Instytutu wpływ na to ma kombinacja kilku czynników: intensywny rozwój rynku (wzrost obrotów o kilkadziesiąt procent rok do roku), rosnąca liczba zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności udzielanych przez Ministerstwo Finansów (z 7 na koniec 2016 r. do 14 na koniec 2018 r.) oraz zmniejszająca się szara strefa (m.in. na skutek uchwalonej w 2016 r. nowelizacji ustawy o grach hazardowych).

Polski Instytut Ekonomiczny przypomina, że rozrywki hazardowe obejmują trzy segmenty: loteryjny (gry liczbowe, loterie pieniężne, bingo), gier kasynowych (ruletka, poker, blackjack, automaty) i zakładów wzajemnych. W tych ostatnich chodzi o obstawianie pieniędzy na wyniki poszczególnych zdarzeń lub ciągów zdarzeń.

W swoim opracowaniu Instytut wskazuje, że rynek gier hazardowych w Polsce rozwijał się od początku lat 90. W 1992 r. w Polsce działało 16 legalnych kasyn; w kolejnych latach ich liczba rosła, dochodząc w 2018 r. do 51 kasyn. Z kolei liczba punktów przyjmowania zakładów wzajemnych (bukmacherstwo i totalizatory) w 2018 r. wzrosła do ponad 2,5 tys., podczas gdy w 2010 r. nie przekraczała 1,8 tys.

Instytut przypomina, że po nowelizacji ustawy o grach hazardowych, która weszła w życie 1 kwietnia 2017 r., pojawiły się nowe narzędzia służące ograniczeniu dostępności do nielegalnych gier - blokowanie dostępu do stron internetowych, oferujących gry bez polskiego zezwolenia lub koncesji. Zalegalizowano też hazard internetowy. Nowelizacja wprowadziła także monopol państwa na gry na automatach poza kasynami, a także na urządzanie gier hazardowych przez internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych. Zwiększyła się również skuteczność nadzoru ministra finansów i organów Krajowej Administracji Skarbowej nad rynkiem gier hazardowych w Polsce, co doprowadziło do ograniczenia szarej strefy w środowisku gier hazardowych oraz zwiększenia dochodów budżetowych z podatku od gier.

"Według szacunków Ministerstwa Finansów, dzięki nowym zasadom urządzania gier hazardowych, dodatkowe wpływy do budżetu państwa wyniosą 15 mld zł w najbliższych 10 latach" - czytamy. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

