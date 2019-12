Ramy prawne opodatkowania energii w UE wymagają aktualizacji

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2019 roku przyjęła konkluzje w sprawie unijnych ram opodatkowania energii.

- Unijna dyrektywa w sprawie opodatkowania energii pełni ważną rolę w harmonizacji przepisów w tym zakresie i ma duże znaczenie dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Jej zmiana mogłaby jednak przyczynić się do osiągnięcia celów środowiskowych i usprawnić przejście Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej - Mika Lintilä, fiński minister finansów.

Konkluzje są bezpośrednią odpowiedzią na wezwanie Rady Europejskiej do kontynuowania prac nad warunkami, zachętami i ramami wspomagającymi, które pozwolą zapewnić przejście UE do neutralności klimatycznej, zgodnie z porozumieniem paryskim. Chodzi o wniesienie wkładu w realizację celów i środków politycznych pozwalających osiągnąć cele środowiskowe, energetyczne i klimatyczne na 2030 r., a jednocześnie zachować europejską konkurencyjność, przy zapewnieniu sprawiedliwych i społecznie zrównoważonych zasad oraz z poszanowaniem prawa państw członkowskich do decydowania o własnym koszyku energetycznym.

W przyjętej w 2003 r. dyrektywie o opodatkowaniu energii określono produkty energetyczne objęte zharmonizowanymi przepisami dotyczącymi podatków akcyzowych, minimalne poziomy opodatkowania i warunki stosowania zwolnień podatkowych i obniżek podatkowych, w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Choć dyrektywa początkowo wniosła pozytywny wkład w rynek wewnętrzny, obowiązujące przepisy nie sprzyjają realizacji nowych unijnych ram regulacyjnych i celów polityki w obszarze klimatu i energii, w obliczu znacznych zmian, które zaszły w technologii, krajowych stawkach podatkowych i na rynkach energii w ciągu ostatnich 15 lat.

Mając to na względzie, Rada popiera aktualizację ram prawnych opodatkowania energii, tak by przyczyniały się do realizacji szerszych celów polityki gospodarczej i środowiskowej Unii Europejskiej.

W tym celu Rada apeluje do Komisji o dokonanie analizy i oceny możliwych wariantów ewentualnej zmiany dyrektywy o opodatkowaniu energii, która to zmiana odzwierciedlałaby obecne potrzeby UE i państw członkowskich. W tym względzie w konkluzjach zachęca Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na zakres dyrektywy, stawki minimalne oraz szczególne obniżki i zwolnienia podatkowe.

Ponadto w konkluzjach Rada wzywa Komisję do zaktualizowania przepisów, stosownie do sytuacji, w celu zagwarantowania możliwości ich praktycznego stosowania i zapewnienia większej pewności i jasności w ich wdrażaniu. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na:

opodatkowanie biopaliw i innych paliw alternatywnych

możliwość stosowania przepisów dotyczących kontroli i przemieszczania względem niektórych produktów, np. w odniesieniu do smarów i paliw podrabianych

nowe produkty i technologie energetyczne

odnośne sektory, takie jak lotnictwo, z uwzględnieniem ich specyfiki oraz istniejących zwolnień i wymiaru międzynarodowego

skutki dla dochodów rządowych

procesy i zasady pomocy państwa.

Rada UE podkreśla też, jak ważne jest, by przedstawiane wnioski były dokładnie oceniane pod kątem ich kosztów i korzyści gospodarczych, społecznych i środowiskowych oraz ich wpływu na konkurencyjność, konektywność, zatrudnienie i trwały wzrost gospodarczy, zwłaszcza w sektorach najbardziej narażonych na konkurencję międzynarodową.

Rada Unii Europejskiej