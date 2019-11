Podatek cyfrowy - jeden dla całej Unii Europejskiej

Polska w sprawie podatku cyfrowego czeka na rozwiązanie na poziomie całej Unii Europejskiej, które ma się pojawić w najbliższych miesiącach - zapowiedział we wtorek (19 listopada) wieczorem w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

"To jest podatek cyfrowy, który od kilku miesięcy jest dyskutowany, na razie europejski, mamy informację z Komisji Europejskiej, że w najbliższych miesiącach KE zamierza zaproponować jeden podatek dla całej Unii Europejskiej. Czekamy na tę propozycje i bardzo chętnie ją wdrożymy. A jeżeli nie będzie ten podatek wdrożony na poziomie całej Unii Europejskiej, to oczywiście zastosujemy tutaj nasze własne prawo i wdrożymy taki podatek, żeby był sprawiedliwy” - powiedział premier Morawiecki.

W marcu premier Morawiecki powiedział, że z tytułu podatku cyfrowego do kasy państwa może trafiać rocznie 1 mld zł. W Wieloletnim Planie Finansowym państwa z kwietnia założono z kolei, że w 2020 roku wpływy z podatku cyfrowego wyniosą ok. 217 mln zł.

Później jednak premier sygnalizował, że rząd może się zgodzić, by wpływy z tytułu ewentualnego wprowadzenia podatku cyfrowego trafiały do budżetu Unii Europejskiej, a nie do kasy państwa. (PAP Biznes)

