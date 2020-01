Ranking najlepszych i najgorszych przepisów podatkowych 2019/2020

Znane są wyniki XVI edycji rankingu przepisów podatkowych „BUBLE i HITY podatkowe roku 2019”, przygotowanego przez Stowarzyszenie Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika „Doradca Podatkowy - Gazeta Klientów Kancelarii” - na podstawie propozycji oraz ocen podatników i przedsiębiorców.

Ranking prowadzony jest od 2004 roku. Kryterium wyróżnienia dla HITU jest zazwyczaj korzyść dla podatnika lub przedsiębiorcy płynąca z zastosowania danego rozwiązania lub jego pozytywny wpływ na prowadzenie działalności i na życie podatnika, dla BUBLA zaś – perspektywa ich utrudnienia wskutek absurdalności lub niejasności wprowadzonego rozwiązania legislacyjnego.

reklama reklama



Zwycięzkimi BUBLAMI są:

1) Wprowadzenie obowiązku przekazywania Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych (MDR), tj. o uzgodnieniach, co do których zachodzi zwiększone ryzyko agresywnej optymalizacji podatkowej. Często samo prawidłowe rozpoznanie istnienia bądź braku istnienia schematu podatkowego stanowi proces niezwykle skomplikowany, a ewentualne zaniechania lub zaniedbania w zakresie wywiązywania obowiązków w zakresie MDR obwarowane zostały dotkliwymi, wielomilionowymi sankcjami.

2) Danina solidarnościowa. Wynosi ona 4% od nadwyżki dochodów (tj. sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w skali podatkowej,np. etat, dochodów z odpłatnego zbycia udziałów i instrumentów finansowych, np. udziałów czy akcji, dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym czy w końcu dochodów z zagranicznej spółki kontrolowanej) powyżej 1 miliona złotych za rok podatkowy (bez zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne). Po raz pierwszy będzie płacona od dochodów uzyskanych w 2019 r., które podatnik rozliczy składając zeznanie w 2020 r.

3) Konieczność dokonywania płatności dla kontrahentów na rachunki bankowe znajdujące się w wykazie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Płatność na inne konto naraża podatnika np. na zarzut „nienależytej staranności” w VAT. Obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek wskazany w nowym wykazie podatników VAT, jeśli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym, wszedł zaś w życie 1 stycznia 2020 r. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z surowszymi konsekwencjami w podatku dochodowym (wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów) i z odpowiedzialnością solidarną w VAT. Podatnik uniknie negatywnych konsekwencji swojego błędu, o ile w terminie 3 dni złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne zawiadomienie o zapłacie należności kontrahenta na rachunek spoza tej tzw.białej listy.

4) Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP). Obowiązkowy tzw. split payment dotyczy branż, które wcześniej były objęte reżimem odwrotnego obciążenia oraz zakresem solidarnej odpowiedzialności podatkowej (wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT). W efekcie zarówno na sprzedawcy, jak i nabywcy towarów bądź usług ciążą obowiązki identyfikacji dokonanej transakcji pod kątem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

5) Zmiany w tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych. Od 1 stycznia 2019 r. właściciele budynków wartych łącznie ponad 10 mln PLN i czerpiący dochody z najmu lub podobne płacą podatek – niezależnie od rodzaju budynku.

6) Ograniczenie kosztów uzyskania z tytułu używania samochodu do celów służbowych. W ustawach o podatkach dochodowych przyjęto, że tzw. użytek mieszany (w działalności gospodarczej i do innych celów) firmowych samochodów osobowych pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 75% wydatków eksploatacyjnych. Przedsiębiorca wykorzystujący prywatny samochód w prowadzonej działalności odlicza zaś zaledwie 20% wydatków eksploatacyjnych na paliwo i koszty eksploatacji samochodu, niezależnie od przejechanych kilometrów w ramach działalności gospodarczej.

HITY roku 2019 to zaś:

1) Obniżenie stawki podatku dochodowego w skali podatkowej z 18 do 17%. Z nowych rozwiązań od 1 października 2019 r. skorzysta ponad 25 milionów Polaków, zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów.

2) Zwiększenie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów w PIT. Ponad 2-krotne podniesienie pracowniczych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów powoduje również zmniejszenie PIT dla osób pracujących.

3) „Bez PIT dla młodych”. Dochody (ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od sierpnia 2019 r.

4) Stawka 9% CIT. Wprowadzono nową, obniżoną do wysokości 9% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla podatników, których przychody nie przekroczą w danym roku podatkowym 1,2 mln euro. Mogą z niej skorzystać także podatnicy rozpoczynający działalność.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2019/2020

5) Wliczanie pracy małżonka do kosztów uzyskania przychodu. Właściciel firmy może uwzględnić wynagrodzenie wypłacane (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu.

6) Likwidacja odwrotnego obciążenia w VAT. Zmiana oznacza dla podatników VAT m.in. koniec problemów z ustaleniem tzw. „jednolitej gospodarczo transakcji” oraz koniec wszelkich problemów związanych z ustaleniem podwykonawcy w usługach budowlanych.

Stowarzyszenie Podatników w Polsce