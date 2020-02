XIV Ogólnopolska Konferencja Prawa Podatkowego

Już po raz 14. mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego pt. "Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym?", która odbędzie się 13 – 15 marca 2020 roku.



◾️O KONFERENCJI



Dwa pierwsze dni Konferencji (13, 14 marca 2020 roku) przyjmą formę prelekcyjną w budynku Auditorium Maximum przy ulicy Krupniczej 33 w Krakowie. Tegoroczna Konferencja skupiać się będzie na zagadnieniach związanych z już wprowadzonymi oraz nadchodzącymi zmianami w prawie podatkowym, a podjęte w ramach 3 paneli tematycznych:

1. podatki bezpośrednie,

2. podatki pośrednie,

3. ogólne prawo podatkowe,

rozważania prowadzić będą do jak najpełniejszej odpowiedzi na tytułowe pytanie „Dokąd prowadzą zmiany w prawie podatkowym?”. Dodatkowo, podczas drugiego dnia Konferencji, przeprowadzony zostanie 1,5 – godzinna debata ekspercka dotycząca aktualnej polityki podatkowej w Polsce i Europie, stanowiąca okazję do wymiany zdań́, spostrzeżeń́ i doświadczeń́ między profesorami prawa, przedstawicielem administracji publicznej oraz praktykami.



◾️O PRELEGENTACH



Podobnie jak w ubiegłych latach, do grona prelegentów zaprosiliśmy wybitnych reprezentantów świata administracji oraz nauki prawa, którzy podzielą się z swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. W tym roku zaproszeni zostali następujący przedstawiciele nauki prawa podatkowego: prof. dr hab.Paweł Borszowski, prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, prof UMK dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. dr hab. Witold Modzelewski, dr Agnieszka Franczak, dr Jowita Pustuł, mec. Jerzy Martini, Justyna Zając Wysocka a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów: Dyrektor Departamentu Podatku od Towaru i Usług – dr Paweł Selera oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego – Pan Marcin Lachowicz.



◾️ WARSZTATY



Po raz pierwszy w historii Konferencji, zostanie ona poszerzona o dodatkowy dzień w pełni poświęcony zajęciom warsztatowym. Zorganizowane zostaną 1,5 – godzinne panele skupiające się głównie na praktycznym aspekcie ostatnich i przyszłych zmian w prawie podatkowym. Podczas 6 paneli warsztatowych poprowadzonych przez przedstawicieli następujących kancelarii i instytucji związanych z prawem podatkowym: Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi, Deloitte, Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Małopolski Instytut Studiów Podatkowych, KPMG oraz MDDP, omówione zostaną tematy związane z ostatnimi zmianami i najnowszymi instytucjami w prawie podatkowym, zarówno z merytorycznego, jak i praktycznego aspektu.



◾️ KONKURS



Kolejny raz zwycięzca Konkursu wystąpi podczas Konferencji jako reprezentant głosu studentów i doktorantów. Do wygrania nawet 3-miesęczny staż w Ministerstwie Finansów, wystąpienie podczas Konferencji, dostęp do Systemu Legalis, nagrody książkowe oraz gadżety.



Co zrobić aby wziąć udział? Wystarczy sporządzić i do dnia 1 marca 2020 roku przesłać na adres: prawo.podatkowe.tbsp@uj.edu.pl maksymalnie dwustronnicowy abstrakt wystąpienia, związanego z tematem Konferencji "Dokąd prowadzą zamiany w prawie podatkowym?"

◾️PAŃSTWA UDZIAŁ



Na Konferencję obowiązuje obowiązkowa rejestracja za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie: https://bit.ly/3ayB38p.Dla osób uczących się (uczniowie, studenci, doktoranci), będących pracownikami naukowymi lub naczelnikami organów administracyjnych udział w Konferencji jest darmowy, w pozostałych przypadkach opłata Konferencyjna wynosi 250 zł.



Udział w konferencji jest certyfikowany.



Więcej informacji o tej poprzednich edycjach wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej Konferencji http://www.podatki.confer.uj.edu.pl oraz na wydarzeniu Facebook: https://www.facebook.com/events/2277893285843357/