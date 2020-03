Działania Krajowej Administracji Skarbowej w czasie epidemii koronawirusa

Działania na granicach, kontrola obrotu towarowego i przesyłek pocztowych

Mimo ograniczeń związanych z przekraczaniem zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (UE), ruch związany z międzynarodową wymianą towarów jest dozwolony i odbywa się na bieżąco. Funkcjonariusze KAS pełnią służbę na 55 przejściach granicznych na lądowej, morskiej i lotniczej granicy zewnętrznej UE oraz w 63 miejscach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na granicy wewnętrznej.



KAS przez całą dobę prowadzi kontrole obrotu towarowego przez czynne przejścia graniczne na polskim odcinku granicy zewnętrznej UE, zachowując przy tym ich pełną przepustowość. Przy odprawach celnych zapewnia płynność obsługi obrotu towarowego w zakresie handlu z krajami trzecimi (spoza UE).



„Funkcjonariusze zachowują się bardzo odpowiedzialnie i realizują swoje obowiązki pomimo tego, że w szczególności w oddziałach granicznych, wiąże się z to z bezpośrednim kontaktem z kierowcami przyjeżdżającymi z krajów będących ogniskami pandemii. Pomimo zaistniałej sytuacji, statystki z obszaru odpraw celnych są porównywalne z zeszłym rokiem. KAS w ostatnim tygodniu obsłużyła m.in. 38 tys. zgłoszeń importowych i 47 tys. zgłoszeń eksportowych” – mówi szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

W ciągu ostatnich 7 dni na drogowych przejściach granicznych odprawiono 15 123 samochody ciężarowe w przywozie (5 411 na granicy z Ukrainą, 8 985 na granicy z Białorusią oraz 727 na granicy z Rosją) i 19 076 pojazdów ciężarowych na wywozie z RP (7 343 na granicy z Ukrainą, 11 087 na granicy z Białorusią oraz 646 na granicy z Rosją).



Na przejściach granicznych – gdzie czasowo wprowadzono kontrole osób wjeżdżających do kraju, funkcjonariusze KAS wspomagają Straż Graniczną, strażaków i pracowników służb sanitarnych. Uczestniczą też w obsłudze podróżnych wracających do kraju specjalnymi rejsami PLL LOT realizowanymi w ramach akcji „LOT do domu”. W trakcie odpraw towarowych i pasażerskich pilnują, aby z naszego kraju nie były wywożone leki i wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności.



KAS prowadzi te działania razem z codziennymi zadaniami, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego państwa i przeciwdziałanie wprowadzaniu na polski rynek towarów zabronionych. Temu służy bieżąca kontrola przewozu towarów wrażliwych (SENT) i przesyłek pocztowych i kurierskich, kontrola ładunków m.in. w portach morskich.

Kierowców pojazdów ciężarowych KAS zachęca do śledzenia strony granica.gov.pl i – o ile to możliwe – wybieranie mniej obciążonych przejść granicznych. Na tej stronie dostępne są też informacje o czasie oczekiwania na przekroczenie granicy, bieżące komunikaty i zakładka „Koronawirus – informacje dla podróżujących”.

Dodatkowo, z uwagi na realne zagrożenie koronawirusem, zwłaszcza w punktach granicznych, KAS prosi firmy przewozowe i kierowców przekraczających granicę o korzystanie z podstawowych środków ochrony.

Infolinie i usługi online dla podatników

„Dostęp do urzędów skarbowych z powodu epidemii jest ograniczony. Jednak pracownicy KAS codziennie rozpatrują wnioski, sprawdzają deklaracje, analizują dane i przygotowują zwroty podatków. Każdego dnia odpowiadają na setki pytań telefonicznych i mailowych” – informuje Magdalena Rzeczkowska.

KAS zachęca do bieżącego załatwiania swoich spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez skrzynkę ePUAP. Podatnicy cały czas mają możliwość korzystania z usługi Twój e-PIT lub e-Deklaracje dostępnych na podatki.gov.pl, gdzie mogą rozliczyć roczne zeznanie podatkowe.

Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerami telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30. Dodatkowo wspierają infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 800 190 590.



W urzędach skarbowych w całej Polsce zostały uruchomione infolinie w zakresie każdego podatku. Ich numery są dostępne na stronach internetowych poszczególnych urzędów.



W serwisie biznes.gov.pl podatnicy znajdą informacje, w jaki sposób można elektronicznie złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i należnościach celnych lub zaświadczenie o stanie zaległości.

Ułatwienia przy zapłacie podatków

KAS przypomina, że przedsiębiorcy, którzy w związku z epidemią koronawirusa mogą mieć problemy z terminową zapłatą podatków, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości. Urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących m.in. odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty czy umorzenia zaległości podatkowych. Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Bezpieczeństwo sanitarne

KAS jest zaangażowana także w działania, które wzmacniają bezpieczeństwo sanitarne kraju, m.in. poprzez nadzorowanie produkcji produktów biobójczych, których głównym składnikiem jest alkohol etylowy.