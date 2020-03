Kasy fiskalne online 2020 - czy termin 1 lipca zostanie przesunięty?

W myśl znowelizowanej ustawy o VAT, sprzedaż na rzecz osób prywatnych powinna być co do zasady prowadzona za pomocą kas rejestrujących online. Takie urządzenia zdalnie przesyłają dane (paragony, raporty dobowe itp.) do Centralnego Repozytorium Kas, które prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej.



Obowiązek wymiany starych kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na nowe jest wprowadzany etapami. Od 1 stycznia 2020 r. kasy fiskalne online muszą stosować mechanicy samochodowi, wulkanizatorzy oraz stacje paliw.

W myśl nadal obowiązujących przepisów, 1 lipca 2020 r. obowiązkiem mają być objęte kolejne grupy podatników. Chodzi m.in. o stacjonarne placówki gastronomiczne świadczące usługi związane z wyżywieniem, a więc wszystkie bary, restauracje i inne tego typu lokale, także te czynne wyłącznie sezonowo. Ponadto kasy online 1 lipca muszą wprowadzić przedsiębiorcy świadczący usługi krótkotrwałego zakwaterowania (np. hotelarze) oraz sprzedawcy węgla, brykietu i innych podobnych opałowych paliw stałych.

Dla branży gastronomicznej i hotelarskiej, które już cierpią z powodu pandemii koronawirusa, oznacza to dodatkowy obowiązek i wydatek.

- W moim przypadku jest to koszt ok. 5 tys. zł netto, a jestem małym podmiotem (tylko 2 drukarki fiskalne) – pisze nasz czytelnik, który prowadzi restaurację.

W opublikowanych przez Ministerstwo Finansów zmianach podatkowych proponowanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej nie ma nic na temat wydłużenia terminu na wprowadzenie kas online. Jest jednak szansa, że obowiązek ich stosowania zostanie odroczony.

- Ministerstwo Finansów rozważa przesunięcie terminu 1 lipca 2020 r. jako obowiązkowego do wprowadzenia kas online na czas późniejszy – napisał w odpowiedzi na pytanie serwisu Gazetaprawna.pl wydział prasowy Biura Komunikacji i Promocji MF.

Wymiana kasy rejestrującej na kasę online wiąże się z formalnościami. Należy kupić urządzenie zatwierdzone prezesa Głównego Urzędu Miar, zawrzeć umowę z serwisantem posiadającym stosowne uprawnienia, zapewnić stałe i bezpieczne połączenie z internetem, a na koniec dokonać instalacji i fiskalizacji kasy w obecności serwisanta. Jeśli kasa online będzie służyć do ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej, od jej zakupu można odliczyć VAT. Ponadto zakup kasy uprawnia do skorzystania z ulgi (90 proc. jej wartości netto, ale nie więcej niż 700 zł, można odliczyć od podatku należnego VAT).

Nie znamy jeszcze ewentualnego nowego terminu na wprowadzenie kas online. Do tematu wrócimy.

Tomasz Ciechoński