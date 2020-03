Wirtualne kasy fiskalne dla podatników świadczących usługi transportowe

W dniu 18 marca 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia dotyczący kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. wirtualnych kas fiskalnych). Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Dla jakich usług wirtualne kasy fiskalne?

W projekcie rozporządzenia resort finansów zaproponował wprowadzenie możliwości używania kas wirtualnych przez podatników świadczących następujące usługi:

reklama reklama



1) przewóz osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140);

2) wynajem samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);

3) związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);

4) transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);

5) transport drogowy pasażerski, rozkładowy, międzymiastowy, ogólnodostępny (PKWiU 49.39.11.0);

6) transport drogowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski (PKWiU 49.31.21.0);

7) transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKWiU 49.31.10.0);

8) transport pasażerski, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);

9) transport morski i przybrzeżny pasażerski, promowy (PKWiU 50.10.11.0);

10) transport morski i przybrzeżny pasażerski wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);

11) transport wodny śródlądowy pasażerski, promowy (PKWiU 50.30.11.0):

12) transport wodny śródlądowy pasażerski wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);

13) pozostały transport wodny śródlądowy pasażerski (PKWiU 50.30.19.0);14) transport lotniczy regularny krajowy pasażerski (PKWiU 51.10.11.0);15) transport lotniczy nieregularny krajowy pasażerski, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0).

14) transport lotniczy regularny krajowy pasażerski (PKWiU 51.10.11.0);

15) transport lotniczy nieregularny krajowy pasażerski, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0).

Dlaczego kasy w postaci oprogramowania dla usług transportowych?

Jak wskazuje ustawodawca w uzasadnieniu do projektu, wprowadzenie stosowania tego rodzaju kas ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez zastosowane mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym. Kasy te stanowić mają alternatywę dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz usprawni proces rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym.

Wprowadzenie możliwości stosowania kas dla podatników świadczących usługi przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ma na celu ułatwienie dokonywania rozliczeń oraz zmniejszenie kosztów prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W przypadku taksówek wprowadzenie takiego rozwiązania stworzy alternatywną możliwość rozliczania należnych opłat za przewóz osób w formie innej niż wyłącznie za pomocą taksometru.

W celu uszczelnienia systemu podatkowego w VAT, zdaniem Ministerstwa Finansów, zasadnym wydaje się umożliwienie korzystania z tego rodzaju kas również w transporcie drogowym pasażerskim pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta, który swoim zakresem obejmuje m.in. fiakrów, dorożkarzy, jak i w przypadku usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych. Z uwagi na charakter świadczonych usług wprowadzenie kas w tych branżach stanowić będzie duże ułatwienie dla podatników.

Proponowane rozwiązanie, stanowiące duże uproszczenie dla podatników, a zarazem generujące dodatkowe wpływy z podatku VAT powinno objąć swoim zakresem również podatników wykonujących transport drogowy i kolejowy pasażerski, rozkładowy, miejski i podmiejski.

Jak podkreśla resort finansów, w związku z tym, że na rynku transportowym mamy do czynienia z nierówną konkurencją, wynikającą m.in. z tego, iż niektóre podmioty budują swój biznes i przewagę konkurencyjną na działaniu niezgodnym z przepisami prawa, uchylając się od płacenia podatków, proponuje się umożliwienie wprowadzenia stosowania kas dla wskazanych grup podatników, aby ułatwić i poprawić warunki prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

Rozporządzenie ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Polecamy: VAT 2020. Komentarz