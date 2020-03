Opublikowano interaktywne formularze APA-P i APA-C

Gdzie znaleźć formularz

Formularze interaktywne dotyczące sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego są dostępne do pobrania:

dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych - APA-P

APA-P dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych - APA-C

Podstawa prawna

Podatnicy zobowiązani do składania sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za 2019 rok zobowiązani są do jego złożenia wyłącznie na podstawie ww. wzorów, określonych w:

rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2537),

rozporządzeniu Ministra Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 2502).

Wzory dokumentów elektronicznych, w tym struktury logiczne sprawozdań, zostały opublikowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych 4 marca 2019 r.

Wysyłanie formularzy

Jednocześnie informujemy, że sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego za pomocą opublikowanych formularzy można składać poprzez bramkę systemu e-Deklaracje, która jest przygotowana na ich przyjmowanie.

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) - co to jest APA

APA (advance pricing arrangements) to inaczej formalne porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych między podatnikiem a organem podatkowym. Jest to rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transferowej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Porozumienie takie przybiera formę decyzji administracyjnej, organem właściwym do jego zawarcia jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dla przedsiębiorców APA mogą być efektywnym narzędziem ograniczenia ryzyka nieprawidłowego ustalania cen transakcyjnych oraz zakwestionowania sposobu ich ustalania przez organy podatkowe.

Cena transferowa jest to cena przedmiotu transakcji, którą zawierają między sobą podmioty powiązane w rozumieniu przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Co ważne, APA to porozumienie zawierane na przyszłość. Może ono obowiązywać do pięciu lat, a po upływie tego okresu porozumienie może zostać odnowione (w uproszczonej procedurze), jeśli kluczowe jego elementy nie uległy zasadniczej zmianie.

Dla przedsiębiorcy niezwykle istotna jest ochrona danych, jakie udostępnia on organowi w trakcie postępowania. Procedura APA zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych wrażliwych - dostęp do informacji przekazanych przez przedsiębiorców ma pracownik, który załatwia sprawę, jego przełożony oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Żadne dane (łącznie z nazwami), które dotyczą pomiotów, z którymi zawarto porozumienie oraz które wnioskują o APA nie są upubliczniane. Wyjątkiem są dane statystyczne, które można znaleźć w zakładce Statystyki APA oraz zbiorcze informacje publikowane na podstawie przepisów ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, obejmujące również wskaźniki finansowe i ich przedział wartości.

Rodzaje APA

APA mogą być jedno- dwu- i wielostronne. Cechą charakterystyczną porozumień jednostronnych jest to, że procedura toczy się między podatnikiem a Szefem KAS.

Porozumienia dwu- i wielostronne zawierane są przez ministra finansów z organem podatkowym właściwym dla drugiej strony transakcji (podmiotu powiązanego z podatnikiem). Po zawarciu tego porozumienia wydawana jest decyzja administracyjna dla podatnika.

Charakterystyka rodzajów APA

Porozumienie jednostronne:

ograniczają ryzyko w odniesieniu do transakcji między podmiotami krajowymi,

brak gwarancji uniknięcia podwójnego opodatkowana w transakcjach z podmiotem zagranicznym,

postępowanie relatywnie krótkie w porównaniu do innych rodzajów APA,

podstawa prawna: ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych,

opłata dot. podmiotów krajowych: 5 000 PLN -50 000 PLN,

opłata dot. podmiotu zagranicznego: 20 000 PLN – 100 000 PLN.

Porozumienie dwustronne:

ograniczają ryzyko w odniesieniu do transakcji między podmiotem krajowym oraz zagranicznym,

eliminacja ryzyka podwójnego opodatkowania,

postępowanie trwa dłużej - konieczność porozumienia się między dwoma państwami,

podstawa prawna: ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych oraz umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się,

opłata: 50 000 PLN – 200 000 PLN.

Porozumienie wielostronne:

ograniczają ryzyko w odniesieniu do transakcji między podmiotami powiązanymi z 3 lub więcej państw,

zabezpieczenie przeznaczone dla transakcji najbardziej skomplikowanych,

gwarantuje bezpieczeństwo każdej ze stron,

relatywnie najdłuższy czas trwania postępowania,

podstawa prawna: ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się,

opłata: 50 000 PLN – 200 000 PLN.

Gdzie zapłacisz za wniosek o wydanie APA

Opłatę wnosi się w ciągu 7. dni od dnia złożenia wniosku na rachunek Ministerstwa Finansów w Narodowym Banku Polskim:

Nazwa posiadacza rachunku:

Ministerstwo Finansów,

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa banku: Narodowy Bank Polski O/O Warszawa

Nr rachunku bankowego: 10 1010 1010 0038 2522 3100 0000