Sprawozdanie APA wyłącznie według nowego wzoru

Ministerstwo Finansów przypomina, że z dniem 1 stycznia 2020 r. weszły w życie rozporządzenia określające nowe wzory sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego (APA), tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2537) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2502).

Podatnicy zobowiązani do złożenia zeznania CIT-8 za rok podatkowy 2019 i jednocześnie zobowiązani do składania sprawozdania z realizacji APA składają to sprawozdanie wyłącznie według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Sprawozdania o realizacji APA zgodne z ww. rozporządzeniami nie stanowią już załącznika do zeznania CIT-8. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy realizowali uprzednie porozumienie cenowe w roku podatkowym 2019 nie składają wraz z zeznaniem CIT-8 załącznika, o którym mowa w polu 40 tego zeznania tj. „Sprawozdania z realizacji uprzedniego porozumienia cenowego” (nie zaznaczają tego załącznika w formularzu zeznania). Podatnicy składają sprawozdanie APA-C według wzoru określonego w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej.

