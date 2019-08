Procedura zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) - wyjaśnienia Szefa KAS

Co to jest APA

APA (advance pricing arrangements) to inaczej formalne porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych między podatnikiem a organem podatkowym. Jest to rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Porozumienie takie przybiera formę decyzji administracyjnej, organem właściwym do jego zawarcia jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Dla przedsiębiorców APA mogą być efektywnym narzędziem ograniczenia ryzyka nieprawidłowego ustalania cen transakcyjnych oraz zakwestionowania sposobu ich ustalania przez organy podatkowe.

Cena transakcyjna jest to cena przedmiotu transakcji, którą zawierają między sobą podmioty powiązane w rozumieniu przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Co ważne, APA to porozumienie zawierane na przyszłość. Może ono obowiązywać do pięciu lat, a po upływie tego okresu porozumienie może zostać odnowione (w uproszczonej procedurze), jeśli kluczowe jego elementy nie uległy zasadniczej zmianie.

Dla przedsiębiorcy niezwykle istotna jest ochrona danych, jakie udostępnia on organowi w trakcie postępowania. Procedura APA zapewnia odpowiednie zabezpieczenie danych wrażliwych - dostęp do informacji przekazanych przez przedsiębiorców ma pracownik, który załatwia sprawę, jego przełożony oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Żadne dane (łącznie z nazwami), które dotyczą pomiotów, z którymi zawarto porozumienie oraz które wnioskują o APA nie są upubliczniane. Wyjątkiem są dane statystyczne, które można znaleźć w zakładce Statystyki APA.

Rodzaje APA

APA mogą być jedno- dwu- i wielostronne. Cechą charakterystyczną porozumień jednostronnych jest to, że procedura toczy się między podatnikiem a organem podatkowym.

Porozumienia dwu- i wielostronne zawierane są przez ministra finansów z organem podatkowym właściwym dla drugiej strony transakcji (podmiotu powiązanego z podatnikiem). Po zawarciu tego porozumienia wydawana jest decyzja administracyjna dla podatnika.

Charakterystyka rodzajów APA

Porozumienie jednostronne :

ograniczają ryzyko w odniesieniu do transakcji między podmiotami krajowymi,

brak gwarancji uniknięcia podwójnego opodatkowana w transakcjach z podmiotem zagranicznym,

postępowanie relatywnie krótkie w porównaniu do innych rodzajów APA,

podstawa prawna: Ordynacja Podatkowa,

opłata dot. podmiotów krajowych: 5 000 PLN -50 000 PLN,

opłata dot. podmiotu zagranicznego: 20 000 PLN – 100 000 PLN.

Porozumienie dwustronne :

ograniczają ryzyko w odniesieniu do transakcji między podmiotem krajowym oraz zagranicznym,

eliminacja ryzyka podwójnego opodatkowania,

postępowanie trwa dłużej - konieczność porozumienia się między dwoma państwami,

podstawa prawna: Ordynacja Podatkowa oraz umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się,

opłata: 50 000 PLN – 200 000 PLN.

Porozumienie wielostronne :

ograniczają ryzyko w odniesieniu do transakcji między podmiotami powiązanymi z 3 lub więcej państw,

zabezpieczenie przeznaczone dla transakcji najbardziej skomplikowanych,

gwarantuje bezpieczeństwo każdej ze stron,

relatywnie najdłuższy czas trwania postępowania,

podstawa prawna: Ordynacja Podatkowa oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się,

opłata: 50 000 PLN – 200 000 PLN.

Jak opłacić wniosek o wydanie APA

Opłatę wnosi się w ciągu 7. dni od dnia złożenia wniosku na rachunek Ministerstwa Finansów w Narodowym Banku Polskim:

Nazwa posiadacza rachunku: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa banku: Narodowy Bank Polski O/O Warszawa

Nr rachunku bankowego: 10 1010 1010 0038 2522 3100 0000

Procedura zawierania porozumień APA

W Polsce można zawierać APA od 1 stycznia 2006 r.

Na wniosek podmiotu krajowego porozumienia jedno-, dwu- oraz wielostronne mogą zostać zawierane na maksymalnie 5 lat.

Podstawą prawną do prowadzenia dwu- lub wielostronnych APA są również przepisy odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, regulujące procedurę wzajemnego porozumiewania się (odpowiedniki art. 25 Modelowej Konwencji OECD).

Przed formalnym złożeniem wniosku, z którym wiąże się konieczność uiszczenia opłaty, podatnik może zwrócić się do Szefa krajowej Administracji Skarbowej o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zawierania porozumienia. W tym celu przedstawiciele Szefa KAS zapraszają podatnika na spotkanie, w trakcie którego odpowiadają na pytania dotyczące m.in. celowości zawierania porozumienia, zakresu niezbędnych informacji, trybu i terminu zawarcia APA. Jest to procedura niesformalizowana i wolna od jakichkolwiek opłat.

Co musi zawierać prawidłowy wniosek o zawarcie porozumienia cenowego APA

Opis sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do przedmiotu wniosku, w szczególności: algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej, prognozy finansowe, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej, analiza danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji ceny transakcyjnej; Okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej, w tym: warunki ustalone między podmiotami, w tym opis przebiegu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, analiza aktywów, funkcji i ryzyk podmiotów powiązanych (analiza funkcjonalna) oraz opis przewidywanych kosztów związanych z transakcją, opis strategii gospodarczej podmiotów powiązanych i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub okoliczności mają wpływ na cenę transakcyjną, dane, które dotyczą sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działalność wnioskodawca, w tym danych, które dotyczą operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia kalkulacji ceny transakcyjnej, struktura organizacyjna i kapitałowa wnioskodawcy oraz podmiotów powiązanych, oraz opis stosowanych przez te podmioty zasad rachunkowości finansowej; Dokumenty, które mają istotny wpływ na warunki ustalane między podmiotami powiązanymi, w tym teksty umów, porozumień i inne dokumenty, które wskazują na zamiary podmiotów powiązanych; Propozycja okresu obowiązywania porozumienia wraz ze wskazaniem, czy wniosek dotyczy porozumienia rozpoczynającego się od dnia złożenia wniosku; Wykaz podmiotów powiązanych, które biorą udział w ustalaniu warunków, wraz z ich pisemną zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów, które dotyczą przedmiotu decyzji w sprawie porozumienia i złożenia niezbędnych wyjaśnień; Opis założeń krytycznych, na których oparta jest zdolność metody do dokładnego odzwierciedlenia cen transakcyjnych zgodnie z zasadą ceny rynkowej.

Co musi zawierać prawidłowy wniosek o zawarcie porozumienia cenowego w zakresie umów o podziale kosztów

Wybrana metoda podziału kosztów; Opis sposobu stosowania proponowanej metody w odniesieniu do przedmiotu decyzji, w szczególności: algorytm podziału kosztów, prognozy finansowe, na których opiera się kalkulacja ceny transakcyjnej, analiza danych porównawczych, jakie wykorzystano do kalkulacji; Okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe ustalenie ceny transakcyjnej, w tym: warunki ustalone między podmiotami powiązanymi w związku z zawarciem umowy o podziale kosztów, w tym zasady przystąpienia do umowy i odstąpienia od umowy, analiza aktywów, funkcji i ryzyk podmiotów powiązanych, które mają być objęte decyzją, opis przewidywanych kosztów i wartości wkładów związanych z przedmiotem wniosku, opis strategii gospodarczej podmiotów powiązanych i innych okoliczności, jeżeli ta strategia lub te okoliczności mają wpływ na algorytm podziału kosztów, dane, które dotyczą sytuacji gospodarczej w branży, w której prowadzi działalność wnioskodawca, w tym dane, które dotyczą operacji gospodarczych zawieranych przez podmioty niepowiązane, które wykorzystano do sporządzenia kalkulacji ceny transakcyjnej, struktura organizacyjna i kapitałowa wnioskodawcy oraz podmiotów, z którymi została zawarta umowa o podziale kosztów, oraz opis stosowanych przez te podmioty zasad rachunkowości finansowej; Dokumenty, które mają istotny wpływ na wysokość ceny transakcyjnej, w tym teksty umów, porozumień i inne dokumenty, które wskazują na zamiary podmiotów powiązanych; Propozycja okresu obowiązywania decyzji (ze wskazaniem, czy wniosek dotyczy porozumienia rozpoczynającego się od dnia złożenia wniosku); Wykaz podmiotów powiązanych, pomiędzy którymi została zawarta umowa o podziale kosztów, wraz z ich zgodą na przedłożenie organowi właściwemu w sprawie porozumienia wszelkich dokumentów, które dotyczą porozumienia i złożenia niezbędnych wyjaśnień; Opis założeń krytycznych, na których oparta jest zdolność wskazanej we wniosku metody podziału kosztów do dokładnego odzwierciedlenia zasady ceny rynkowej, w tym warunków przystąpienia do umowy i odstąpienia od umowy o podziale kosztów.

Więcej informacji o koniecznych elementach wniosku znajduje się w art. 20f Ordynacji podatkowej.

APA - pytania podatników i odpowiedzi Szefa KAS

Tematy pytań i odpowiedzi wynikają z analizy już złożonych do Szefa KAS wniosków o APA, które przeszły etap badania formalnego.

Szef KAS rekomenduje zapoznanie się z tymi informacjami przed złożeniem wniosku o APA.

Spotkanie wstępne

1. Jak zawnioskować o organizację spotkania wstępnego?

Należy skontaktować się z Sekretariatem Departamentu Kluczowych Podmiotów poprzez adres e-mail: sekretariat.dkp@mf.gov.pl. Wówczas możliwe będzie ustalenie terminu spotkania.

2. Jakie dokumenty/informacje należy przekazać przed spotkaniem wstępnym?

Informacje na temat charakteru transakcji, tj. czy dotyczy ona (możliwość wyboru kilku z poniższych opcji):

• usług związanych z art. 15e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

• licencji, IP związanych z art. 15e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub

• wynagrodzenia za działalność podmiotu o rutynowym profilu funkcjonalnym lub metody podziału zysków

• innego typu transakcji

Materiały (np. prezentacje) zawierające kompleksowy opis transakcji w kontekście charakteru działalności podatnika oraz branży lub otoczenia biznesowego, jeśli uwarunkowania zewnętrzne mają istotny wpływ na przebieg danej transakcji.

Ewentualne pytania odnośnie procedury i przebiegu postępowania w sprawie APA

Informacje, kto będzie uczestniczył w spotkaniu wstępnym ze strony podatnika i/lub pełnomocnika (niezbędne celem rezerwacji sali i rejestracji wejścia interesantów)

Powyższe informacje i materiały należy przekazać drogą elektroniczną na ww. adres e-mail (sekretariat.dkp@mf.gov.pl) co najmniej 5 dni roboczych przed wyznaczoną data spotkania wstępnego. W przeciwnym wypadku spotkanie wstępne będzie anulowane.

3. Jakie dokumenty należy przedstawić na spotkaniu wstępnym?

a) pełnomocnictwa udzielone osobom reprezentującym podatnika w kontaktach z organami podatkowymi ze wskazaniem jednego pełnomocnika jako pełnomocnika do doręczeń (z zaznaczeniem opcji w formularzu PPS-1 w pozycji 46 oraz uzupełnieniem pozycji 47 – adres elektroniczny, w przypadku zgłoszenia pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym)

b) potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictw

c) dokumenty potwierdzające tożsamość osób uczestniczących w spotkaniu ze strony podatnika.

4. Czy jest możliwość organizacji spotkania wstępnego w formie telekonferencji?

Tak, jest to możliwe. Formę spotkania należy zaproponować we wniosku o spotkanie (może to być telekonferencja lub osobiste spotkanie w gmachu Ministerstwa Finansów).