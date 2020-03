Tarcza antykryzysowa - zmiany w zakresie prawa podatkowego

Ustawa zaprezentowana została w piątek 20 marca. Ponadto w sobotę został upubliczniony projekt zmian do ww. ustawy wskazujący kolejne propozycje, które mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności (projekt został rozesłany do konsultacji). Rada Ministrów prawdopodobnie głosować będzie nad ostateczną wersją ustawy we wtorek 24 marca.

Oprócz szeregu postulatów, dotyczących bezpośredniego wsparcia finansowego, takich jak: (i) współfinansowanie pensji pracowników, czy (ii) świadczenia dla osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, zaprezentowane zostały także zmiany w zakresie prawa podatkowego:

reklama reklama



wprowadzone mają zostać wyjątkowe zasady, dotyczące rozliczenia straty. Przedsiębiorcy, którzy w 2020 r. zanotują spadek przychodów o min. 50% w stosunku do 2019 r., będą mogli obniżyć dochód do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł;

odroczony zostanie termin składania nowego JPK_VAT z deklaracją. Duże przedsiębiorstwa były zobligowane do przesyłania nowego JPK za okresy od 1 kwietnia 2020 r, ale dzięki zapowiadanym zmianom obowiązek ten przedłużony zostanie do 1 lipca 2020 r.;

przesunięciu ulegnie także termin zgłaszania danych do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego z 13 kwietnia do 13 lipca 2020 r.;

przedłużeniu ulegnie także termin do zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za okres marzec – maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. przy spełnieniu odpowiednich warunków;

zmiany objąć mają także ulgę na złe długi. W podatkach dochodowych z regulacji zostaną wyłączeni dłużnicy, którzy musieliby uwzględnić niezapłacone zobowiązania przy zaliczkach na podatek dochodowy. Podobnie jak, przy podatku minimalnym od nieruchomości, konieczne będzie spełnienie określonych warunków;

wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.;

zwolnione z PCC będą umowy pożyczki zawierane do dnia 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu;

wydłużony będzie termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż z białej listy do 14 dni od dnia zlecenia przelewu;

wydłużony zostanie termin na wydanie interpretacji indywidualnej o 3 miesiące;

terminy dot. schematów podatkowych (innych niż transgraniczne) nie będą się rozpoczynać a rozpoczęte będą podlegać zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r.

W komunikacie z 11 marca MF zapowiedziało także możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenia zaległości w przypadku przedsiębiorców, którzy w z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych. Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. Decyzja ustalająca taką ulgę nie będzie określać tzw. opłaty prolongacyjnej.

Wprowadzone zostaną także specjalne rozwiązania dla małych podatników. Będą mogli oni zrezygnować w 2020 r. z uproszczonych zaliczek i obliczać je od bieżących dochodów.

Ustawa ponadto daje organom podatkowym możliwość zawieszenia z urzędu albo na wniosek postępowań lub kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych.

Ulgi dla przedsiębiorców przewidział także ZUS. Przedsiębiorcy, którzy mają problemy z zapłatą bieżących składek lub należności, które wynikają z zawartej umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenia terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy – odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. albo zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy. Tutaj opłata prolongacyjna również nie będzie naliczana. Do skorzystania z ulgi konieczne jest złożenie odpowiednio wniosku. Do ZUS można je przesłać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Accreo

[RAPORT] KORONAWIRUS - podatki, prawo pracy, biznes