Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych ponownie w Centrum Kongresowym Targów Kielce

Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych ponownie w Centrum Kongresowym Targów Kielce

W Kielcach od 27 do 28 października 2020 po raz kolejny odbędzie się jedyne w swoim rodzaju wydarzenie kierowane do branży finansowej. Podczas przedsięwzięcia zaprezentowane zostaną wszelkie trendy i nowości, które na co dzień funkcjonują w biurach rachunkowych. Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.