Zakres odpowiedzialności biura rachunkowego – wskazówki dla przedsiębiorcy [PODCAST]

Problematyka odpowiedzialności za księgi rachunkowe firmy prowadzone przez biuro rachunkowe nie należy do łatwych i wciąż budzi liczne wątpliwości. Przedsiębiorcy, którzy powierzają prowadzenie ksiąg na zewnątrz, powinni być świadomi jaki jest zakres tej odpowiedzialności po obu stronach, by nie narazić się na straty finansowe. Zapraszamy do odsłuchania podcastu.