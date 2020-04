Wstrzymanie rywalizacji w konkursie Księgowi Przyszłości

Trudna i niecodzienna sytuacja, w jakiej wszyscy znaleźliśmy się z powodu pandemii COVID-19, spowodowała, że nasi potencjalni uczestnicy: zawodowi księgowi, eksperci płacowo-kadrowi, a także studenci, skupili się na problemach związanych z aktualną sytuacją życiowo-zawodową. Również konieczność izolacji domowej nie sprzyjała wspólnemu rozgrywaniu konkursu.

O utrudnieniach tych informowali potencjalni uczestnicy, sugerując przesunięcie terminu konkursu, gdyż w obecnej rzeczywistości ich udział jest niemożliwy. Organizatorzy wzięli to pod uwagę i przychylili się do propozycji przesunięcia terminu konkursu.

reklama reklama



Decyzja o wstrzymaniu rywalizacji zapadła po zakończeniu I etapu, dlatego organizatorzy chcą wynagrodzić tych, którzy do niego przystąpili. Najlepsze drużyny w każdej kategorii otrzymają „dziką kartę”, która po uruchomieniu konkursu upoważni je do przejścia od razu do II etapu, bez konieczności zaliczania testu I etapu.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy w jakiejkolwiek formie wyrazili swoje zainteresowanie naszą rywalizacją – uczestnikom, którzy pomimo trudności wzięli udział w I etapie konkursu, kontaktującym się z nami potencjalnym uczestnikom, którym pandemia ten udział uniemożliwiła, a także tym, którzy w różnych formach wspierali ideę konkursu.

Po zakończeniu pandemii i unormowaniu się sytuacji na pewno wrócimy do Państwa z informacją o nowym terminie konkursu.

Zapraszamy do śledzenia portalu Księgowi Przyszłości www.ksiegowiprzyszlosci.pl oraz profilu Facebook https://www.facebook.com/Ksiegowi.Przyszlosci/