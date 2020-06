Zaniechanie poboru akcyzy od płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich

Przepisy ustawy z 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 137) wprowadziły do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722) regulację w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, które do dnia 31 grudnia 2018 r. miały być opodatkowane zerową stawką akcyzy.

Następnie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2404) przedłużyła obowiązywanie zerowej stawki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie do dnia 30 czerwca 2020 r., co miało zapewnić adresatom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowych obciążeń fiskalnych i administracyjnych, np. na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz przygotowanie się do oznaczania ww. wyrobów znakami akcyzy.

Zatem od 1 lipca 2020 r. ww. towary powinny zostać objęte akcyzą. Jednak z uwagi na panującą obecnie pandemię COVID19 i spowodowane nią liczne ograniczenia dla podmiotów dotyczące m.in. możliwości założenia składu podatkowego Minister Finansów podjął decyzję o zaniechaniu poboru akcyzy od tych wyrobów do końca września 2020 r.





Zgodnie z art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników zaniechać w całości lub w części poboru podatków, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie. Zgodnie zaś z art. 22 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa rozporządzenie wydawane na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ww. ustawy, dotyczące zaniechania poboru podatku od podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy w wyniku zaniechania poboru podatku staną się beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowiące pomoc publiczną, powinno zawierać program pomocowy, określający przeznaczenie i warunki dopuszczalności pomocy publicznej.

Zdaniem Ministra Finansów krótki, trzymiesięczny (lipiec-wrzesień) okres wyraźnie wskazuje na przejściowy charakter zaniechania poboru akcyzy wywołany rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Nie są znane przesłanki, które wskazywałyby, że dzięki trzymiesięcznemu okresowi zaniechania poboru akcyzy przedsiębiorcy objęci tym zaniechaniem zyskają istotną przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorcami produkującymi i sprzedającymi substytucyjne wyroby. Ponieważ w wyniku przewidzianego w projekcie zaniechania poboru akcyzy podatnicy, o których mowa w projektowanej regulacji, nie staną się beneficjentami pomocy publicznej projektowane rozporządzenie nie przewiduje programu pomocowego, o którym mowa w ww. przepisie.

Wobec powyższego na podstawie ww. delegacji ustawowej w projekcie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z branży papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich Minister Finansów zamierza zarządzić zaniechanie poboru podatku akcyzowego od podatników dokonujących w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub wobec, których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Zaniechanie poboru akcyzy będzie miało zastosowanie do płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

W związku z tym, iż pozytywna stawka akcyzy na ww. wyroby akcyzowe zacznie obowiązywać od 1 lipca br., wejście w życie projektowanego rozporządzenia powinno nastąpić w tym samym terminie. Biorąc pod uwagę aktualny stan prac legislacyjnych proponuje się wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich