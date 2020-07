Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych już 25 sierpnia 2020 r.

Kongres Księgowych i Ekspertów Finansowych to wydarzenie online mające na celu wymianę doświadczeń, budowanie relacji oraz przekazywanie wiedzy z zakresu usług księgowych i finansowych.





W imieniu Polskiego Instytutu Rozwoju Biznesu zapraszamy do udziału w Kongresie już 25 sierpnia 2020 r.

Formuła wydarzenia: online (wymagana rejestracja)

Czas trwania: 9:30-12:30

Prelekcje poprowadzą m.in.:

- Jacek Bajson – Doradca podatkowy, Grupa ETL

"Pozyskanie inwestora - jakie są etapy negocjacji"

(W dobie COVID-19 temat wsparcia finansowego spółek księgowych jest bardzo ważny. Wiele biur rachunkowych nie wie, że może pozyskać poza finansami dodatkowe korzyści. Jakie to mogą być korzyści oraz jakie są etapy negocjacji? - więcej dowiecie się Państwo podczas prelekcji.)

- Barbara Kałużna-Rokicka – Konsultant wdrożeniowy systemu AssetsNinja, Pirxon

"Automatyzacja procesów związanych z obsługą źródeł finasowania, ich wpływ na amortyzację oraz wykorzystanie schematów dekretacji"

(Funkcja Księgi pomocniczej w systemie AssetsNinja, do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa. AssetsNinja jest systemem do zarządzania majątkiem, wspiera ewidencję aktywów zgodnie z UoR, KSR i ISO 55000. System w zakresie ewidencji środków trwałych pełni funkcję Księgi pomocniczej, w której opcje rejestracji ilościowej i wartościowej zostały zoptymalizowane i powiązane z rejestracją atrybutów finansowych składnika majątku. Do każdego składnika można przypisać wiele źródeł finansowania zarówno podczas przyjęcia składnika na ewidencję, jak również przy jego rozbudowie, automatycznie odnosząc to na amortyzację bilansową, podatkową i własną – zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawodawcę. Dodatkowo system AssetsNinja daje możliwość automatycznej dekretacji wartości powiązanej z atrybutami i operacjami odnoszącymi się do składnika)

- Marta Zięba-Szklarska – CEO, Świat Kadr

"Rozwiązania wspomagające codzienną pracę biura rachunkowego oraz kwestie automatyzacji"

- Monika Drab-Grotowska – Radca prawny, partner i ekspertka BCC ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu oraz prawa spółek kapitałowych, Drab–Grotowska, Juszczyńska, Achler. Radcowie prawni i adwokaci Sp.p.

"Odpowiedzialność biznesu w kontekście biur rachunkowych i podatkowych"

Ponadto poruszone zostaną wątki dotyczące:

Elektronicznego obiegu dokumentów

Podpisu elektronicznego

Sprzedaży usług w dobie COVID-19

Digitalizacji i automatyzacji

Zarządzania dokumentacją

Bezpieczeństwa danych.

Do udziału zapraszamy:

- Dyrektorów Finansowych

- Głównych Księgowych

- Finance Managerów

- Właścicieli biur rachunkowych i podatkowych

Strona wydarzenia: http://pirbinstytut.pl/index.php/kongres-ksiegowych

Rejestracja: http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-kongres

Do zobaczenia!

Do udziału zapraszamy także firmy technologiczne mające rozwiązania dla tego sektora. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorem:

Daria Biernacka

mobile: +48/531 375 811

e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

