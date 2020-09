Nowy wymiar rachunkowości - Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych (Kielce, 27-28 października)

Wydarzenie adresowane jest między innymi do właścicieli biur rachunkowych, księgowych i dostawców usług finansowych. Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych realizowany wspólnie przez Audyt Partner Sp. z o.o. i Targi Kielce jest konkretną odpowiedzią na zapotrzebowanie branży związanej z finansami i rachunkowością. To jedyne wydarzenie o takiej tematyce realizowane na arenie ogólnopolskiej.

Tematyka najbliższej edycji wydarzenia skupiona będzie przede wszystkim wokół bezpieczeństwa danych osobowych i finansowych, powierzanych przez klientów, przepisów prawa IODO, RODO, możliwości technologicznych: – To dobra okazja, by zapoznać się z nowościami, ale też z tym, co od lat funkcjonuje, tylko nie za bardzo byliśmy chętni wdrażać te rozwiązania i pomysły – mówi Alina Rudnicka-Acosta, prezes Audyt Partner.





Obecnie wzmożone zostały także kontrole z ZUS-u, jak i urzędów skarbowych. Warto więc zapoznać się z wymaganiami instytucji oraz sposobami przeprowadzania kontroli. Ważnym elementem podczas spotkania będą również porady ekspertów dotyczące obsługiwania kontroli pracując w trybie zdalnym i jednocześnie mając dokumenty w biurze.

Kongres to szansa na zapoznanie się z technologiami, w które warto inwestować, tym samym usprawniając swoją pracę i zwiększając efektywność firmy. Poruszone zostaną tematy związane z chmurą czy elektronizacją dokumentów.

Pełen program wydarzenia dostępny jest na https://www.targikielce.pl/mkbr/program-kongresu#day-2029

Rejestracja: https://www.targikielce.pl/mkbr/dla-uczestnikow/rejestracja-uczestnikow