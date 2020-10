Doradcy podatkowi krytycznie o planowanych zmianach w CIT

Opodatkowanie spółek komandytowych rząd traktuje jako kolejny krok uszczelniający system podatkowy. Ale zdaniem ekspertów z samorządu doradców podatkowych, prawdziwa motywacja projektowanych zmian jest inna.

- Projektowana regulacja nie realizuje deklarowanego celu w postaci uszczelnienia systemu podatkowego. Rzeczywistym celem jest wprowadzenie reżimu podwójnego opodatkowania dochodów pochodzących z działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej i tym samym zwiększenie ciężaru podatkowego w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji – czytamy w piśmie, które Krajowa Rada Doradców Podatkowych przekazała do resortu finansów.





Doradcy podatkowi wskazują na błędne przesłanki i niedociągnięcia w projektowanych przepisach. Jednocześnie ostrzegając przed negatywnymi skutkami dla gospodarki i tysięcy małych i średnich firm rodzinnych.

- Najpoważniejszą i niepożądaną społecznie oraz gospodarczo konsekwencją wprowadzenia tych zmian podatkowych byłoby znaczące zmniejszenie konkurencyjności spółek komandytowych na rynku podmiotów gospodarczych, w szczególności w stosunku spółek kapitałowych płacących 9% podatek dochodowy (do wysokości obrotów 2 mln euro), wskutek znaczącego zmniejszenia się płynności finansowej spółek komandytowych – informuje Radomir Szaraniec, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. - W roku 2020 istnieje całkowity brak racjonalnych przesłanek do wprowadzenia w/w formy opodatkowania od przyszłego roku wskutek zaistnienia w bieżącym roku i w przyszłych latach dużo większych zagrożeń dla bytu firm prowadzonych w formach tradycyjnych (bez szerszego wykorzystania form „zdalnych”), w tym prowadzonych w formie spółek komandytowych z uwagi na znaczny spadek ich obrotów i w sytuacji dynamicznego wzrostu zakażeń i zachorowań na chorobę Covid -19.

W opinii Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w najtrudniejszej sytuacji w związku z projektowanymi zmianami znajdą się polscy przedsiębiorcy. Z danych statystycznych wynika, że większość spółek komandytowych w Polsce posiada polskich udziałowców, w tym osoby fizyczne. Jedynie nieznaczna część spółek komandytowych kontrolowana jest z zagranicy. Ponadto, doradcy podatkowi wskazują, że Ministerstwo Finansów przyjęło błędne założenie, że spółki komandytowe służą wyłącznie optymalizacji podatkowej i że zmieniając zasady ich opodatkowania, budżet państwa uzyska większe wpływy.

Szacowane skutki finansowe projektowanej regulacji opierają się na bardzo wątpliwej metodologii. Zakładane wpływy podatkowe w wysokości 1,738 miliarda złotych w pierwszym roku obowiązywania oceniamy jako wysoce nierzetelne. Skutki te oszacować należy w wysokości zdecydowanie bliższej zeru, aniżeli wartości podanej przez Ministra Finansów – stwierdza Radomir Szaraniec.

Cała treść uwag, które Krajowa Rada Doradców Podatkowych skierowała do Ministerstwa Finansów, znajduje się w załączniku poniżej. Kilka dni temu, samorząd doradców podatkowych wystosował apel do Ministra Finansów o rzetelne konsultacje nowych przepisów podatkowych. Na zgłaszanie uwag do projektu nowych przepisów wprowadzających podwójne opodatkowanie, urzędnicy MF dali zainteresowanym stronom zaledwie dwa dni robocze.

